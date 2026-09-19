Greeicy prendió a El Salvador con su “Candela World Tour”: una llama que aprendió a respirar

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

La cantante colombiana Greeicy encendió la noche del viernes el complejo del estadio Cuscatlán con el «Candela World Tour», un concierto donde los ritmos afrocaribeños, tropicales y urbanos fueron los protagonistas.

El setlist arrancó con «Quiero más», tema de «Candela», el álbum que recientemente fue nominado a Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en los Latin Grammy 2026.

Siguió «A veces a besos», su colaboración con Kapo lanzada en 2025, que dio indicios que la noche también traería éxitos junto a otros artistas. «Mal o bien» fue la tercera canción y una de las primeras en encender el escenario, gracias a la química de la cantante con el público.

El show incluyó interludios audiovisuales poéticos, pensados para reflexionar sobre la «Candela» que todos llevan por dentro, marca conceptual del álbum: el alma de cada persona, que se manifiesta como cada quien desee. Uno de ellos señalaba: «Todo empieza con una chispa, una luz pequeña, casi invisible, pero ahí empieza todo. Una llama no nace grande: primero respira, busca aire y empieza a despertar. Todos nacemos con una candela».

La noche también estuvo marcada por las colaboraciones: «Solecito vení», con Rawayana; «Todavía», con Boza; «Amiga mía», con Karol G; y «Amantes», con Mike Bahía.

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