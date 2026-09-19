Diez fotografías de la realidad salvadoreña

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César Villalona

1. Un informe de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) revela que el 41.7% de la población (dos millones y medio de personas) tiene problemas para alimentarse debido a la falta de dinero.

2. La inflación volvió a subir en agosto y va en 3.2%, tres veces mayor a la de 2025. El mayor encarecimiento se ha dado en los rubros de transporte (8.2%), restaurantes y hoteles (4.5%) alimentos (4%), recreación y cultura (3.30%).

3. Desde el mes de marzo los combustibles han subido de precios 9 veces. La gasolina especial pasó de $3.80 a $5.13, la regular de $3.77 $4.81 y el diésel de $3.41 a $4.86. Los aumentos son de 35%, 27% y 42%, respectivamente.

4. La factura petrolera (importación de combustibles) aumentó en casi $300 millones (29%) en el primer semestre del año, debido al alza del precio internacional del petróleo. Ese monto es muy elevado.

5. El FMI dice que la economía está “corrigiendo su desequilibrio externo”, o sea, su relación comercial con el mundo, pero el déficit comercial (diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes), aumentó 11% entre enero y julio. El FMI no calcula bien.

6. El FMI dice que la economía está “corrigiendo el desequilibrio en las finanzas públicas”, pero desde que inició su acuerdo con el gobierno salvadoreño la deuda pública ha crecido en $2,824 millones y pasó del 92% al 93% del PIB. Además, el propio organismo recomienda “políticas prudentes de gastos y mejoras en la administración tributaria”.

7. Entre enero y julio de este año la deuda pública aumentó en $1,153 millones. Ya se acerca a los $35,000 millones. Durante los gobiernos de Bukele ha crecido en $15,192 millones, un monto superior en casi $2,700 millones al de los tres gobiernos anteriores juntos.

8. La deuda del Estado con el fondo de pensiones ya superó los $11,700 millones, hasta el mes de julio. Desde que entró en vigor la nueva ley de pensiones, en 2023, dicha deuda ha aumentado en $3,517 millones (43%). Y el Estado no paga nada por ella.

9. La ganancia de las AFP sigue viento en popa. Hasta el mes de julio iba en $30 millones, por lo que al cerrar el año podría rondar los $50 millones. Con le lay de 2023 la ganancia de esas empresas se ha triplicado.

10. Los banqueros siguen aumentando sus ganancias. Hasta julio iba en $225 millones, 13% mayor que la de mismo período del año pasado.

El próximo viernes mostraremos otras diez fotografías.

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