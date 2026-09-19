Cine salvadoreño busca abrirse paso hacia los Premios Oscar y Goya

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El cine salvadoreño busca ampliar su presencia en el escenario internacional con la selección de dos producciones nacionales que serán presentadas ante las academias responsables de los Premios Oscar y Goya. Se trata de Vértices, del cineasta Arturo López Rodas, y Luciérnagas en El Mozote, escrita y dirigida por Ernesto Melara y producida por Elías Axume.

La selección fue realizada por CINESAL, Comité Cine Nacional de El Salvador, que por primera vez desarrolló un proceso formal de convocatoria y evaluación de producciones nacionales para su presentación ante la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS), responsable de los Oscar, y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España (AACCE), responsable de los Goya.

El anuncio fue realizado el 18 de septiembre y representa, según CINESAL, una nueva etapa para la cinematografía nacional, al establecer un mecanismo institucional para que las películas salvadoreñas puedan acceder a procesos de consideración en dos de los principales premios cinematográficos internacionales.

“Vértices”, rumbo al proceso de los Oscar

Para la 99.ª edición de los Premios Oscar, CINESAL seleccionó Vértices, ópera prima de Arturo López Rodas, quien además de dirigirla estuvo a cargo de la producción y el guión.

La película será presentada ante la Academia estadounidense para su consideración en la categoría de Mejor Película Internacional.

La historia gira alrededor de la amistad, el paso del tiempo, las pérdidas y los vínculos que permanecen entre tres antiguos amigos que vuelven a encontrarse. La producción ya cuenta con experiencia en circuitos internacionales y ha obtenido reconocimientos como Mejor Guión en el Festival Internacional Ícaro 2025 y Mejor Largometraje Internacional en el Cobb International Film Festival 2026.

La película tendrá además su estreno nacional para todo público en las salas de Cinemark La Gran Vía, del 24 al 30 de septiembre, según informó CINESAL.

“Luciérnagas en El Mozote” ante los Goya

En el caso de los Premios Goya, la producción seleccionada es Luciérnagas en El Mozote, escrita y dirigida por Ernesto Melara y producida por Elías Axume.

La película será presentada ante la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para su consideración en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

La obra aborda la masacre de El Mozote, ocurrida durante el conflicto armado salvadoreño, desde la perspectiva de un niño de 11 años. El relato está inspirado en el libro Las mil y una historias de Radio Venceremos, de José Ignacio López Vigil, y reúne diferentes historias relacionadas con aquel acontecimiento.

La cinta es protagonizada por la actriz española Paz Vega. Después de su estreno en los cines salvadoreños el año pasado, ha continuado su recorrido internacional con participaciones en espacios como el Dallas International Film Festival y el Festival Internacional de Buenos Aires.

Cinco producciones participaron en la convocatoria

El proceso desarrollado por CINESAL recibió cinco propuestas cinematográficas salvadoreñas: cuatro películas de ficción y un documental.

Las producciones fueron evaluadas por un comité votante integrado por profesionales nacionales vinculados con diferentes áreas de la industria cinematográfica.

De acuerdo con el comité, para la selección se tomaron en cuenta aspectos como la originalidad de la mirada de los autores, la solidez narrativa y el impacto emocional de las obras. También se valoraron las fortalezas y áreas de oportunidad de las producciones participantes.

El organismo consideró que las propuestas recibidas reflejan un momento de crecimiento de la producción cinematográfica nacional, así como diversidad y experimentación dentro del cine salvadoreño.

Una puerta hacia nuevos públicos

La selección de Vértices y Luciérnagas en El Mozote establece, según CINESAL, un precedente para la cinematografía nacional al crear mecanismos formales para que las producciones salvadoreñas puedan ser presentadas ante las instituciones responsables de los Oscar y los Goya.

El objetivo es ampliar las posibilidades de que realizadores, historias y producciones nacionales tengan acceso a circuitos internacionales y entren en contacto con nuevas audiencias.

Oscar Torres, productor y guionista salvadoreño y vocero de CINESAL, señaló que este proceso debe entenderse como el inicio de un camino para la cinematografía nacional y no como un punto de llegada.

“Más que un punto de llegada, este proceso de selección representa el comienzo de un camino para que las historias, el talento y las producciones cinematográficas de El Salvador puedan cruzar fronteras y conectar con nuevas audiencias internacionales”, afirmó Torres.

No son nominaciones todavía

CINESAL aclaró que la selección de ambas películas no significa que hayan sido nominadas a los Premios Oscar o Goya.

Las producciones serán presentadas ante las academias correspondientes para su consideración y deberán continuar los procedimientos establecidos por cada institución. Posteriormente se determinará cuáles películas avanzan dentro de las categorías de Mejor Película Internacional, en el caso de los Oscar, y Mejor Película Iberoamericana, para los Goya.

El proceso abre así una nueva ventana para el cine producido en El Salvador y coloca dos historias nacionales dentro de los procedimientos de selección de importantes academias cinematográficas internacionales.

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