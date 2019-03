Seamos positivos

Nelson López

[email protected]

Quiérase o no, a los salvadoreños en general siempre nos han sumido en una negatividad desastrosa por lo que siempre nos negamos así mismos, pensando que no somos nada, que no servimos, que la vida es ¡por gusto! y nos bajamos mucho más el ya desnivelado autoestima; con adicciones que podrían ir desde la más dañina como podrían ser las drogas hasta las que creemos menos dañinas. Nosotros los hombres somos débiles con las adicciones y siempre decimos ¡un par de tragos me eché! y luego defendemos el vicio diciendo ¡no hombre! ¡eso no es ser bolo! y ni siquiera admitimos que hasta ver al negro del whatsapp, le baja el autoestima a cualquier salvadoreño de esos que son adictos a la pornografía.

Por eso este año, aunque ya llegamos a marzo vamos a buscar la manera de ser positivos leyendo este consejo.

*CUANDO LA VIDA TE SACUDE*

Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por todas partes.

-¿Por qué se te derramó el café?

-porque alguien me empujó.

¡Respuesta equivocada!

derramaste el café porque tenías café en la taza. Si hubiera sido té, hubieras derramado el té.

Lo que tengas en la taza, es lo que se va a derramar.

Por lo tanto, cuando la vida te sacuda lo que sea que tengas dentro de ti, es lo que vas a derramar.

Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de virtudes, pero cuando la vida te empuje vas a derramar lo que en realidad tengas en tu interior. Eventualmente sale la verdad a la luz.

Así que habrá que preguntarse a uno mismo. ¿Qué hay en mi taza?,

cuando la vida se ponga difícil ¿qué voy a derramar?,

¿alegría, agradecimiento, paz, humildad?,

¿o coraje, amargura, palabras o reacciones duras?

¡tú eliges!

Ahora, trabaja en llenar tu taza con gratitud, perdón, alegría, resiliencia, palabras positivas y amables, generosidad y amor para los demás.

De lo que esté llena tu taza, tú eres el responsable.

No podemos controlar las cosas que suceden; el 2019 traerá momentos maravillosos y momentos desafiantes.

Trabajemos en nuestro Liderazgo y desarrollo personal para así “derramar” asertivamente respuestas que aporten y sumen a ¡todos!

Que en este año llenemos nuestras tazas de energía y sentimientos positivos. ¡Para que sea eso lo que derramemos cuando la vida nos empuje!