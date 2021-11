Se revela un tercer señalado en supuestas negociaciones de diputados de NI y García

Samuel Amaya

Este martes, Roy García confirmó que fueron los diputados de Nuevas Ideas quienes lo contactaron para que intermediara con la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Reveló que hubo 3 reuniones con los diputados oficialistas y de igual forma, confirmó a los diputados señalados, pero mencionó a un tercero.

Roy García afirmó que sostuvo la primera reunión el 2 de octubre en el municipio de Soyapango, la segunda reunión fue el 5 de octubre, en un centro comercial de en el interior de un vehículo, informó que fueron con los diputados de Nuevas Ideas: Gerardo Aguilar, José García y Edgar Antonio Fuentes, este último diputado por el departamento de San Vicente.

“Se me pidió que por favor viera cómo intervenir con la embajada americana, a ver si a ellos le podían ayudar, más que todo llevar proyectos a los departamentos que ellos manejaban“, destacó Roy García en una entrevista a un medio de comunicación televisivo.

El secretario general del partido político País aseguró que la tercera reunión se llevó a cabo el 8 de octubre con un representante de la Embajada que no accedió a las peticiones de los diputados por tratarse de asuntos meramente internos.

Roy García informó que la Embajada no tenía fondos “para nada“ y ellos no ofrecían nada, porque no se podían meter en los asuntos internos de otro país porque es prohibido para la embajada, según dijo.

Hasta el cierre de esta nota, Nuevas Ideas no se había pronunciado respecto al tercer señalado por Roy García.