Se desploma el apoyo a Guaidó

Caracas / AFP / AVN

«No estamos logrando nada con esto», lamentó Antonio Figueroa, refiriéndose a manifestaciones contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El llamado del «líder opositor» Juan Guaidó a una nueva jornada de protestas este lunes tuvo una pobre acogida.

«Yo he ido a marchas bastante, pero no he visto nada. El país sigue igualito», aseguró este comerciante de 53 años, mientras caminaba por una despejada plaza Francia en Altamira (este), un bastión de la oposición en Caracas. Ni siquiera sabía que Guaidó había convocado movilizaciones callejeras.

Unas 100 personas se concentraron en la neurálgica avenida Libertador, que comunica el este con el oeste de la capital venezolana, sosteniendo pancartas con mensajes como «calle sin retorno» y «calle por la libertad».

Un piquete de policías, con equipos antimotines, dispersó a empujones esa concentración.

Fue una floja respuesta ante la «agenda de conflicto» con la que Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como autoproclamado «presidente encargado» de Venezuela por medio centenar de países, busca reactivar protestas para intentar expulsar a Maduro del poder, denunciando que su reelección en 2018 fue fraudulenta.

«La protesta es sinónimo de que no nos acostumbramos a la tragedia (…). Depende de todos hacer frente a la dictadura», escribió este lunes Guaidó en Twitter.

En El Marqués (este), Fátima Alayoubi protestaba en una acera con una bandera tricolor en mano junto a una decena de personas. «Todos tenemos miedo, pero en la casa no vamos a llegar a nada», dijo a la AFP la maquilladora de 34 años, que se resigna a apoyar a «su único líder».

Miles de personas acompañaron la autoproclamación de Guaidó a comienzos de año. Sin embargo, la asistencia a protestas políticas ha caído en los últimos meses.

Medios destacan fracaso de Guaidó

Medios privados de comunicación y usuarios en redes sociales señalaron el fracaso en la marcha nacional de la oposición convocada el sábado por el diputado de ultraderecha Juan Guaidó, la cual terminó movilizándose en apoyo a los golpistas en Bolivia.

La empresa de televisión Globovisión escribió en Twitter: “Fracasa convocatoria de marcha nacional de Guaidó” y la nota en su sitio web señaló que “cuyas marchas (de Guaidó) reflejan un evidente desplome de su popularidad y un alto nivel de cansancio entre sus seguidores”, asegura una crónica publicada por la Agencia Bolivariana de Noticias (AVN).

Otros medios digitales resaltaron la llegada un manifestante opositor a la Plaza Altamira, en el este de Caracas, con la pancarta “Guaidó estafador” que le fue arrebatada por otros, lo que generó un altercado entre opositores.

La situación se hizo viral en las redes sociales, donde el nombre del manifestante “Carlos Caballero” fue primera tendencia en Twitter, luego de conocerse cómo fue abucheado y empujado por simpatizantes de la oposición.

Igualmente, su frase “Guaidó estafador” estuvo entre las primeras tendencias, al igual que el video de unos opositores que discutían por tomar o no acciones violentas de calle “sin retorno”.

Por esta red social, los seguidores de Guaidó también expresaron su frustración y desconcierto, cuando tras culminar el discurso en la avenida Francisco de Miranda, fueron invitados a marchar hasta la embajada de Bolivia, ubicada en la urbanización Altamira.

“Lo tuyo es llenarte de dinero, Venezuela no te duele eres un #GuaidóEstafador”, expresó el usuario @SinUnidadNoVoto.

Otro usuario, @jesussolgil expresó: “Pregunto qué tiene que ver (la) embajada de Bolivia. Esta gente de la oposición está perdida”.

Los simpatizantes de la oposición confiaban en que la movilización llegaría al Palacio de Miraflores. Se preguntaban qué harían en la embajada de Bolivia y culpaban a Guaidó de no tener claros los objetivos de la movilización.

El periodista Román Camacho resaltó en Twitter el encono de los simpatizantes opositores ante la propuesta de Guaidó de ir a manifestar su apoyo a Jeanine Añez, la autoproclamada de Bolivia.

“Políticos anunciaron que irían a la embajada de Bolivia a protestar en apoyo a la presidenta actual. Mayoría de manifestantes se retiraron molestos del sitio”, dijo en @RcamachoVzla.

“Para mí esta ha sido la peor manifestación convocada a la cual he asistido”, expresó la usuaria @LicLauraRangel.

En su discurso, Guaidó invitaba a los seguidores a “mantenerse en una protesta sostenida” hasta lograr la desestabilización del gobierno del presidente Nicolás Maduro, “No sé si es mañana, si es el lunes, lo que les prometo es que habrá libertad”.

“Lo hemos intentado todo. No hay fórmulas mágicas”, añadió y también pidió disculpas “por los errores que he cometido”.