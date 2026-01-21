Sastres, zapateros y proveedores de útiles sin trabajo, gobierno prefirió comprar en Brasil

Compartir

Cerca de 500 zapateros, 5 mil sastres y 2,500 proveedores de útiles escolares se quedaron sin trabajo, porque el gobierno de Nayib Bukele prefirió comprar en Brasil los uniformes, zapatos y los paquetes escolares.

Con esta acción del gobierno se afecta a sastres, talleres y microempresas nacionales, quienes años anteriores producían las prendas mediante contratos con proveedores locales, generando empleo e ingresos en las diferentes comunidades del país.

Debido a este cambio de modalidad, más de 50 millones de dólares dejarán de circular entre micro y pequeños empresarios salvadoreños.

Los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, no solo crearon esos programas para beneficiar a las familias salvadorñas, sino que también decidieran que fueran manos salvadoreñas las confeccionadoras para reactivar la economía en los sectores de la micro y pequeña empresa.

“Esos programas ya estaban, lo malo es que le quita trabajo a muchos en el país en vez de ayudar a la población con esos ingresos prefieren pedir a otros países; los mandaron a hacer afuera porque aquí le deben a medio mundo, lastima que este gobierno no apoye a la empresa local”, fue uno de los muchos comentarios publicados por la población en redes sociales.

Esta semana la ministra de Educación, Karla Trigueros, verificó en el aeropuerto internacional Monseñor Romero el arribo del cargamento con 345 mil nuevos uniformes que serán incluidos en el paquete escolar a estudiantes del sector público.

Recientemente, la Dirección Nacional de Educación inició el retiro de uniformes escolares que no fueron entregados a los estudiantes a finales del año 2025, en el departamento de Usulután desde la semana pasada se recogieron los uniformes almacenados en los centros escolares para posteriormente quemarlos.

De forma extraoficial se conoció que esta medida es porque para este año lectivo 2026 los estudiantes tendrán un nuevo diseño de uniforme, que consistirá en jean azul y camisa tipo polo color cian, los cuales son importados de Brasil,

Ahora el nuevo paquete escolar con jeans azul y camisa tipo polo color cian será acompañado de zapatos y cuadernos, empacados estéticamente y traídos desde Brasil, también incluirá dispositivos electrónicos como tablet y computadoras portátiles destinadas a estudiantes que aún no cuentan con este tipo de equipo.

En octubre del año pasado, proveedores y sastres locales, denunciaron que el gobierno canceló los contratos de confección para 2026, para adjudicarlos a grandes empresas, excluyendo a cientos de pequeños talleres de pueblos y cantones, impactando negativamente la economía de estas personas.

La retirada y destrucción de uniformes escolares en centros educativos, es considerada como una muestra clara de desorden institucional, despilfarro de fondos públicos y desprecio por la economía local, todo envuelto en silencio oficial, pues hasta el momento no hay datos de la inversión sobre la compra a Brasil.

Mientras tanto, la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, cuestionó al gobierno quien en reiteradas ocasiones afirmó que los reos en fase de confianza del Plan Cero Ocio confeccionaban los uniformes y zapatos para los estudiantes.

“Hoy salen con que vienen en un cargamento comprados en el exterior, mientras tanto no le han pagado al artesano salvadoreño que hacía los uniformes”, enfatizó la diputada.

Las autoridades de Educación detallaron que, en los últimos días, el país ha recibido 440,000 dispositivos tecnológicos, los cuales se suman a los 1.2 millones entregados desde el año 2021, la inversión acumulada en este programa supera los $800 millones.

La titular de Educación indicó que los paquetes escolares serán entregados al inicio del año escolar y que estos incorporan mejoras respecto a entregas anteriores.

Asimismo, recalcó que estos dispositivos serán utilizados como apoyo en distintos programas educativos impulsados por el sistema público, entre ellos iniciativas relacionadas con el uso de tecnología en las aulas y la renovación de centros escolares a nivel nacional.

El inicio de las clases en las instituciones educativas del sistema público, está previsto para el próximo 2 de febrero.

