Santa Tecla con varias dudas para la final

Diego Guzmán

A dos días para enfrentar a Alianza en la final del torneo Clausura 2018, Santa Tecla vive momentos de incertidumbre debido a que tiene a tres jugadores entre pinzas y algodones.

De momento, el entrenador uruguayo Rubén “Polilla” Da Silva no tiene certeza si podrá contar con Marlon Cornejo, Juan Barahona y Bryan Tamacas, en el partido por el título doméstico.

Facundo Altamira, preparador físico tecleño, manifestó que en último entrenamiento, previo a la final, definirán si utilizarán a Cornejo, Tamacas y Barahona.

“El cuerpo técnico ha decidido esperar hasta la última instancia, porque son jugadores fundamentales para el equipo y veremos cómo evolucionan el día previo al partido (sábado), que es cuando definirán el equipo titular”, explicó Altamira.

Juan Barahona, lateral izquierdo, confía en poder recuperarse de su lesión, ya que no estar en la final sería un fuerte golpe anímico para él.

“La lesión no es tan grave, solo tengo inflamación como la de una contractura. Por ello, será una lástima si el médico me dice que no podré jugar, ya que soy de los que no les gusta perderse partidos en esta instancia y porque me rompí el alma todo el torneo”, expresó Barahona.

Por su parte, Bryan Tamacas es consciente que necesita estar en óptimas condiciones si quiere disputar la cuarta final consecutiva frente a los paquidermos.

“Me siento mejor, conforme pasan los días, pero tengo que practicar con todo el grupo para saber cómo estoy y así definir si podré jugar, porque es lo que uno quiere como todo jugador. No obstante, si no estoy al cien por ciento no quiero afectar al equipo, ya que me cambiarían en los primeros minutos y esos partidos se juegan al máximo nivel”, manifestó Tamacas.

De no recuperarse a tiempo, Andrés Flores Jaco jugaría en lugar de Barahona, William Canales lo haría por Tamacas y Gerson Mayén volvería a la alineación titular para tomar el lugar de Cornejo.