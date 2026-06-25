Sánchez resiste, oposición pide elecciones en España

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Madrid/Prensa Latina

A tono con su libro Manual de Resistencia, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendió este miércoles su gestión, mientras la oposición insistió en un adelanto electoral.

Sánchez compareció a petición propia ante el Congreso de Diputados para hablar, entre otras cosas, de los escándalos y tramas por presunta corrupción de figuras del Partido Socialista (PSOE), allegados y hasta su familia (esposa y hermano).

Como era previsible, tras la intervención del jefe del Ejecutivo, los conservadores del Partido Popular (PP), con su líder a la cabeza, Alberto Núñez Feijóo, lanzaron duras críticas al gobernante y en general a la izquierda.

El debate, bronco como es habitual en España, no escatimó en epítetos gruesos para remarcar que el discurso del Papa León XIV en el Hemiciclo de poco sirvió.

Feijóo acusó a Sánchez de ser el «nexo corruptor» y lo emplazó a asumir responsabilidades políticas, disolver las Cortes (Parlamento) y convocar elecciones generales para no «estirar minutos de la basura». En la comparecencia en el Congreso sobre las investigaciones judiciales que rodean al Gobierno, la máxima figura del PP señaló el «victimismo» con el que Sánchez ha acudido a la Cámara Baja y la «indignidad que hay en los grupos que apoyan al Gobierno.

Sánchez replicó que Feijóo tolera siempre la corrupción y la utiliza en su «propio beneficio», por lo que ha concluido que no es «el fin de la corrupción» sino el «regreso» de estos comportamientos.

«Ese examen el señor Feijóo lo ha suspendido sistemáticamente desde que tiene algún tipo de responsabilidad en el Partido Popular», sentenció el mandatario.

Por su parte, el líder de la ultraderecha de Vox, Santiago Abascal, preguntó a Sánchez, «si no le da vergüenza» no haber dimitido por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y al PSOE.

Abascal criticó que en el pasado se presentara como «el gran campeón de la lucha contra la corrupción» de la mano del exministro de Transportes José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión.

Tampoco estuvo cómodo el presidente del Gobierno con algunos de sus aliados y, en especial, Podemos, deploró los procesos de corrupción que llevan a la justicia a figuras del PSOE.

Igualmente, lanzaron cuestionamientos Izquierda Unida, Compromis y ERC de Cataluña.

Además del caso Abalos, el otrora secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán enfrenta un proceso judicial y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, esta imputado por varios delitos, todavía en fase indiciaria.

Zapatero, en La Moncloa desde 2004 al 2011, negó ante el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra.

La asistencia pública de 53 millones de euros a Plus Ultra en 2021, es el centro de la imputación al exgobernante socialista, a quien el juez le sitúa, además, en el vértice de una trama de tráfico de influencias, para la que aportaría sus «contactos institucionales y empresariales de alto nivel».

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