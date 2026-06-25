Evolución histórica de la canasta básica en El Salvador

Compartir

César Ramírez

@caralvasalvador

Según la Comisión Económica para América Latina: “La pobreza es un fenómeno multidimensional en sus causas, manifestaciones y consecuencias, la pobreza extrema (o indigencia) se define estrictamente a través de un enfoque monetario. Se considera en esta situación a las personas que residen en hogares cuyos ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de alimentos. [1] y canasta básica (CBA) la define utilizando un enfoque normativo basado en los hábitos de consumo y requerimientos nutricionales de la región”.

Datos de Canasta Básica 2017-2026

2017 Urbana $185.25 Rural $123.06

2018 Urbana $184.76 Rural $126.25

2019 Urbana $200.53 Rural $149.48

2020 (mayo) Urbana $ 209.83 Rural $199.84

2021 Urbana $211.81 Rural $151.88

2022 Urbana $240.37 Rural $181.54

2023 (enero) Urbana $257.06 Rural $186.07

2024 (abril) Urbana $246.70 Rural $178.23

2025 Urbana $252.07 Rural $184,49

2026 (abril) Urbana $256.70 Rural $186.10

Causas históricas de aumento de canasta básica

Las condiciones generales del aumento en los precios de la Canasta Básica son recurrentes, anotamos los señalamientos de actores económicos, políticos, instituciones académicas, prensa etc.: IVA 20MAR022 Camarasal propone reduzca GOES IVA canasta básica. Fracaso medidas antinflacionarias 06JUL022 Medidas anti-inflación no han podido frenar alza de precios en canastas básica. Cámara de Comercio. Ausencia de seguridad alimentaria. 07FEB023 Baja producción y dependencia exterior encarece canasta básica.

Según el Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, la alta dependencia de frutas, verduras, hortalizas importadas de países vecinos influye para que todos los productos estén más caros. 90% importados vienen de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aranceles 13ABR023 Intenso debate por exención de arancel para canasta básica. Ausencia de plan agrícola quinquenal 04DIC023 “Baja producción, cambio climático. Por (la alta dependencia a la importación) los precios de las frutas y verduras suben con mucha rapidez y no tenemos margen de maniobra. Eso lo vivimos con lo de Guatemala Luis Treminio presidente de CAMPO”.

Acaparamiento de intermediarios para bajar precios 29DIC023 Especulación de precios. (maniobra de baja de precios para pagar menos a productores, salario mínimo es insuficiente). Salario mínimo insuficiente 11DIC024 Salario Mínimo no alcanza para dos canastas básicas desde hace 24 años. Según el último análisis socioeconómico de la UCA en todo el siglo XXI los ingresos de la mayoría de los trabajadores en el país les ha condenado a vivir en pobreza. Reducida y ausencia de nuevos parámetros de Canasta Básica 25ABR025. Señalan necesidad de actualizar canasta básica de El Salvador. Mesa para la Soberanía Alimentaria. “no se ha modificado de manera sustancial desde 1983 hace 42 años”. Pobreza estructural: 31MAR026 En 2025 habían 1,546,801 personas en pobreza monetaria; 262,405 menos que en 2024 según encuesta del Banco Central [2]

Los elementos indicados corresponden al complejo estructural de las políticas de la administración Bukele, son en esencia siete años desde 1919 hasta 2026 de una dirección improvisada, lo cual implica ausencia de cultura en seguridad alimentaria, abandono del sector agrícola que redunda en muchos aspectos mencionados, además el desempleo general o la omisión de un modelo económico que incremente el empleo y el abandono de los más pobres a su suerte.

La canasta básica es un producto matemático que indica si es posible comer o no algunos alimentos, así aumentar los carbohidratos o reducir las proteínas, es dejar de comer pescado, pero aumentar los alimentos azucarados o frutas de temporada, comer tortillas y huevos o solo tortillas con sal con frijoles, es una cruel alternativa, en los registros de historia relatan anécdotas de optar por hábitos étnicos de alimentos ancestrales, hay otras fuentes de proteínas pero no es el tema actual. En general cada uno de los elementos históricos mencionados puede extenderse a varios capítulos de investigación, pero será en otros artículos. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Banco Central de Reserva, DIGESTYC, Redes Internacionales, Base de datos de hemerotecas.

[1] https://www.google.com/search?q=pobreza+extrema+cEPAL+concepto&sca_esv=26a2cd29ccc523e9&biw=709&bih=611&sxsrf=APpeQnv7d8J0X29jl-QQuu0-KpaVNWyovA%3A1782174006069&ei=NtE5apjgA43U5NoP3OSO0Ac&ved=0ahUKEwiY07zEi5yVAxUNKlkFHVyyA3oQ4dUDCBI&uact=5&oq=pobreza+extrema+cEPAL+concepto&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiHnBvYnJlemEgZXh0cmVtYSBjRVBBTCBjb25jZXB0bzIIEAAYgAQYogQyBRAAGO8FMgUQABjvBTIFEAAY7wUyBRAAGO8FSOg3ULYJWN0ycAR4AZABAJgBfaAB5wiqAQM0Lje4AQPIAQD4AQGYAg-gAqkJwgIKEAAYRxjWBBiwA8ICBxAjGLACGCfCAggQABgIGB4YDcICBBAhGAqYAwCIBgGQBgiSBwM4LjegB8wtsgcDNC43uAeXCcIHBTAuOS42yAcrgAgB&sclient=gws-wiz-serp

[2] La Prensa Gráfica 31MAR026

Me gusta esto: Me gusta Cargando...