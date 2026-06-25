Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030

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BOGOTÁ/Xinhua

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia declaró oficialmente este miércoles al abogado colombo-estadounidense Abelardo de la Espriella como presidente electo para el periodo 2026-2030, tras concluir el escrutinio de los votos emitidos en las elecciones celebradas el pasado domingo.

Durante el acto oficial de proclamación de resultados, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó la transparencia del proceso de revisión y conteo de los sufragios.

«Cada solicitud fue atendida, cada duda fue resuelta, cada voto fue contado y sólo cuando se agotó ese examen y no antes, damos por terminado el escrutinio y procedemos a esta declaratoria de elección», explicó Quiroz.

De acuerdo con los resultados oficiales, De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 12,9 millones de votos, superando al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó 12,7 millones de sufragios.

Abelardo de la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, recibirán mañana jueves las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente electos de Colombia.

La ceremonia de posesión está prevista para el próximo 7 de agosto, cuando el actual mandatario, Gustavo Petro, concluirá su mandato constitucional de cuatro años y hará entrega del poder al nuevo Gobierno.

En el mismo acto se confirmó la aceptación oficial de Cepeda a tomar la curul en el Senado como derecho de oposición y de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, de tomar un lugar en la Cámara de Representantes en este periodo de gobierno.

Bajo el lema «Firmes por la Patria», el candidato presidencial logró atraer a gran parte de la población colombiana con anuncios como recortar el tamaño del Gobierno y el gasto público en alrededor de 40 por ciento, implementar un plan de choque para resolver la crisis en el sistema de salud y desmontar la política de paz total, entre otros.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella recibió el apoyo de los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Argentina, Javier Milei, y de Estados Unidos, Donald Trump, quien ayer saludó el triunfo del candidato.

Ante esto, Petro denunció la «confesa intervención extranjera» de Estados Unidos en los comicios y una clara violación de principios internacionales que atenta contra la soberanía de Colombia.

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