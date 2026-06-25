México avanza con paso perfecto y Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y clasifica

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

México se convirtió en la primera selección de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en avanzar a los dieciseisavos de final con paso perfecto, tras imponerse 3-0 a República Checa. Mientras tanto, Sudáfrica sorprendió a Corea del Sur para asegurar su clasificación a la siguiente ronda gracias a un gol histórico de Thapelo Maseko.

A la selección mexicana le tomó 55 minutos romper el empate sin goles ante los europeos. Lo hizo por medio de Mateo Chávez García, quien abrió el marcador para el conjunto azteca. Seis minutos después, al 61′, Julián Quiñónez duplicó la ventaja; el mismo jugador que anotó el primer gol del Mundial 2026 en el partido inaugural ante Sudáfrica. En el tiempo agregado (90’+4), Álvaro Fidalgo sentenció el 3-0 final para desatar la celebración mexicana.

Sudáfrica se convirtió en una de las grandes sorpresas de la última jornada. El combinado africano cambió el gol de Thapelo Maseko, al minuto 63, por un boleto directo a los dieciseisavos de final, dejando fuera a una selección de Corea del Sur que era considerada favorita para avanzar a la siguiente ronda.

México cerró la fase de grupos con paso perfecto, al sumar nueve de nueve puntos posibles gracias a sus victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Por su parte, Sudáfrica finalizó segunda con cuatro unidades, seguida por Corea del Sur con tres, mientras que República Checa cerró última con un punto.

Brasil cierra como líder y avanza junto a Marruecos

Para cerrar el grupo C, la canarinha venció con solvencia a Escocia en un partido guiado por Vinícius Júnior, quien firmó un doblete (7′ y 45’+3). Matheus Cunha también se hizo presente en el marcador a los 60′, en un encuentro que vio el regreso de Neymar Jr. y que permitió a Brasil finalizar como líder del Grupo C.

Marruecos, por su parte, comenzó en desventaja ante Haití tras el autogol del guardameta Bono, el primer tanto para los caribeños. Aunque Achraf Hakimi igualó las acciones a los 39′, Wilson Isidor devolvió la ventaja a los granaderos con el 1-2. Sin embargo, en el tiempo agregado de la primera parte apareció nuevamente Ismael Saibari para marcar el 2-2 antes del descanso.

En la segunda parte, Soufiane Rahimi (78′) y Gessime Yassine (89′) completaron la remontada marroquí para sellar el 4-2 y asegurar la clasificación del conjunto africano como segundo del grupo.

Brasil y Marruecos finalizaron en la cima del Grupo C con siete puntos cada uno. Escocia con tres unidades en la tercera posición, deberá esperar los resultados de los demás grupos para conocer si logra avanzar como una de las mejores terceras

Suiza se queda con el liderato; Bosnia espera como tercera

Suiza confirmó su liderato del Grupo B y avanzó a los dieciseisavos de final como líder de grupo, mientras que Bosnia mantiene viva su ilusión de clasificar como mejor tercero luego de imponerse a Catar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Suiza le propinó su primera derrota a Canadá en el BC Place de Vancouver tras imponerse 2-1 en el cierre de las acciones del grupo B. Rubén Vargas (47′) y Johan Manzambi (57′), estuvieron a cargo del marcador de la selección helvética y Promise David al 76′ puso el único tanto de la hoja de maple.

Bosnia sacó una victoria ante Catar gracias a los goles de Kerim-Sam Alajbegović (24′), el autogol de Mahmud Abunad (34′) y el tanto de Ermin Hamić (80′). Para los catarí descontó Khalid Al-Haydos para el 3-1.

Suiza cerró la fase de grupos como líder del Grupo B con siete puntos. Por detrás finalizaron Canadá que clasificyo directamente a los 16avos y Bosnia con cuatro unidades, mientras que Catar terminó último con un punto.

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