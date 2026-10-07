Sanación, espiritualidad y hermandad, herencia que dejó la Abuela Bastón a su paso por El Salvador

Compartir

Iván Escobar

@DiarioCoLatino

La Abuela Bastón llegó a El Salvador oficialmente el 5 de octubre de 2025 y fue recibida en una ceremonia ancestral especial, en el centro ceremonial San Andrés, en San Juan Opico, departamento de La Libertad, luego de que el Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta concediera a El Salvador la solicitud de petición y resguardo del sagrado bastón para recorrer el territorio y organizar el gran encuentro del Círculo Sagrado, “una misión que se cumplió y dejó importantes logros para nuestro país”, destacó el Consejo Anfitrión responsable del desarrollo y organización.

Del 19 al 23 de septiembre del presente año se realizó el Círculo en El Salvador, el cual por primera vez sesionó en tierras salvadoreñas, reuniendo a las naciones originarias del Norte, del Sur y del Centro del continente, así como de representantes de poblaciones originarias europeas que llegaron por la convocatoria del bastón sagrado, que desde 2006 camina por distintos territorios del planeta para concientizar a la humanidad sobre la necesidad de cuidar a la madre tierra, estrechar lazos de hermandad entre naciones originarias, y continuando el caminar de los pueblos ancestrales como fuente de intercambio de saberes y conocimientos.

Fueron cinco días intensos en los cuales Abuelas y Abuelos, peregrinas y peregrinos, invitados especiales representantes de los pueblos originarios provenientes de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Austria, Alemania, País Vasco, España llegaron para encontrarse junto con nuestras comunidades y participar en las jornadas de la XVIII edición del Círculo, que cada año sesiona para intercambiar saberes y también decidir, a través del Consejo Sagrado, a qué nación llegará la Abuela Bastón.

Los encuentros, ceremonias y círculos de palabras tuvieron lugar en la hoy zona oriental, territorio de la nación Lenca, una de las grandes culturas que habitaron estos territorios del centro del continente. Específicamente en Berlín, departamento de Usulután, y los puntos de encuentro fueron las fincas: “Duendes del Gramalón” y el sitio Arqueológico y Antropológico “El Ojushte”, ubicado en la Finca Managuara.

Cada día se dedicó a un sagrado elemento en las ceremonias, el primer día fue dedicado al elemento Fuego; el día dos, al elemento Agua; el día tres, al Elemento Aire; el día cuatro, al elemento Tierra, y el último día fue para el elemento Éter, en la ceremonia de cierre del 18avo Círculo.

Para la ceremonia del día dos, se llevaron a cabo ceremonias en La Laguna de Alegría, siempre en Usulután, un espejo de agua de El Salvador, que en el último año, y a raíz de los daños ambientales y falta de lluvias presenta una reducción considerable de sus aguas.

En este espacio se vertieron 13 aguas provenientes de diferentes territorios del país, y de otras naciones para alimentar al gran espíritu de la laguna. Este espacio natural fue el punto de encuentro del círculo, ubicado en un cráter volcánico, la Laguna de aguas azufradas recibió los cantos, las danzas, las sagradas energías a través de los Abuelos a cargo de la ceremonia para revitalizar el espacio, y pedir a la gran Madre Tierra sane su presencia.

Las danzas y cantos estuvieron presentes en estas jornadas, y entre los asistentes estuvo participando el grupo de danza ancestral “Jaguar Sonriente”, quien a través de sus danzas alimentó los espacios con energías positivas entre los presentes.

Origen del Círculo

El Círculo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta es un movimiento que nació en el sur del continente, específicamente en Ollantaytambo, pueblo ubicado en el Valle Sagrado de Perú, que se encuentra al sur sobre el río Urubamba y está rodeado de montañas cubiertas de nieve; fue ahí que los abuelos fundadores desde 2006 iniciaron el caminar del bastón sagrado, este año se han cumplido dos décadas de su fundación, 18avo Círculo, un recorrido continuo de la Abuela Bastón, símbolo de cada círculo que fomenta el intercambio de culturas y saberes.

El Salvador por primera ocasión fue anfitrión del Círculo Sagrado. Hay que destacar, afirmaron los representantes del Consejo Anfitrión, que “si bien es cierto no hay presencia visible de poblaciones originarias en nuestro país, no quiere decir que no existan, están ahí: Los Nonualcos, Los Cacaoperas, Los Lencas, Los Nahua, Los Xincas, los Pocomames, es decir, nuestras diversas expresiones originarias viven en cada uno de nosotros”.

Por lo que reiteraron que este espacio permitió no solo el encuentro de poblaciones originarias, sino también la oportunidad para que El Salvador asistiera a uno de los círculos más importantes del planeta que aglutina hoy en día a poblaciones ancestrales, hoy conocen un poco más de la cultura y origen del ahora territorio salvadoreño.

“(…) Nuestra presencia ancestral está en nuestra gente, están en su mirada, en el rostro, en su comportamiento, en la forma que cultivan la tierra, en la forma como respetan las costumbres pasadas, en los jóvenes que se interesan por la memoria, y saben que a través de ella se preserva la historia y se avanza como sociedad”, señalaron.

México, la sede para el 19° Círculo

En la ceremonia de cierre del 18avo Círculo celebrada en San Andrés, el pasado 23 de septiembre, el Consejo de Abuelas y Abuelos Sabios del Planeta anunció entre cantos, danzas y el sonido de caracolas, pitos y tambores de diversas culturas, que México recibirá por tercera ocasión, en lo que va de la historia de su recorrido, a la Abuela Bastón para recorrer los territorios, y reunir una vez más a las culturas ancestrales, en el gran encuentro número 19 del mes de septiembre de 2027.

El Abuelo Aurelio Cazares recibió de manos de los Abuelos Teresa Rayme (Perú, y presidenta del Círculo) y Alfredo Durán (Bolivia), el bastón sagrado que ahora ya está en la gran nación del norte y que ha comenzado a nuevo caminar con el fin de unificar a los pueblos.

“…Yo sé qué siente mi corazón, mi espíritu, de veras, hermanas, hermanos, abuelas y abuelos; abuelitos y abuelitas que anteceden para darnos este ejemplo. Quiero agradecer de todo corazón a todas las hermanas y hermanos de El Salvador, para mí es San Salvador. Gracias, gracias. No fue nuestra invitación, fue nuestro gusto de venir, llegar aquí, desde que recibimos este llamado y aquí estamos presentes…”, expresó el abuelo Aurelio, al recibir el Bastón.

Con esta ceremonia el Consejo Anfitrión cerró las actividades del 18avo Círculo y agradeció el apoyo de todos aquellos que confiaron en esta labor.

“Este encuentro ha permitido a El Salvador saludar a nuestros pueblos hermanos, la Abuela Bastón ha sanado a su paso por estas tierras, su espiritualidad y hermandad la vivimos en el 18avo Círculo”, expresaron, dando paso a este camino.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...