FUNDEMAS centra su Semana de la Sostenibilidad en resiliencia e inteligencia artificial

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Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) inauguró este martes la 14.ª edición de la Semana de la Sostenibilidad y RSE 2026, encuentro que reúne a líderes empresariales, especialistas nacionales e internacionales y representantes de distintos sectores para analizar los desafíos que enfrenta el sector privado ante los cambios tecnológicos, económicos, ambientales y sociales.

La jornada se inició bajo el enfoque “Sostenibilidad en tiempos de disrupción: resiliencia, competitividad y financiamiento”. Dicha actividad cuenta con el respaldo de cerca de cien aliados y busca actualizar al sector empresarial sobre las principales tendencias en sostenibilidad y su incorporación estratégica a los modelos de negocio.

Durante la inauguración, denominada “Resiliencia empresarial en contextos complejos”, se realizó una conferencia a cargo de Tomás Regalado, presidente de FUNDEMAS, y continuó con diferentes espacios de discusión sobre los retos que enfrentan las organizaciones para mantener su competitividad en un contexto de transformación acelerada.

Uno de los temas centrales fue la inteligencia artificial responsable. Darren Gallop, CEO y cofundador de Carbide, Canadá, impartió la conferencia “IA Responsable: redefiniendo el futuro sostenible de los negocios”, en la que se abordó la necesidad de incorporar estas tecnologías mediante esquemas de gobernanza que contemplen aspectos como los riesgos, la ética y la responsabilidad corporativa.

La discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial también se trasladó al ámbito de los derechos y la protección de las personas durante el panel “Entre humanos y algoritmos: límites éticos, neuroderechos y la custodia de la persona en la era de la IA”.

En este espacio participaron José Luis Giammattei, cofundador y CEO de Applaudo; Tony Carbonero, Chairman de El Salvador Nodo The Millennium Project; Eduardo Lovo, médico neurocirujano; y el padre Noel Quezada, Superior de los Legionarios de Cristo en El Salvador.

La agenda incluyó además una perspectiva internacional con la participación de Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), quien desarrolló la ponencia “Sostenibilidad en la estrategia de cooperación de la Unión Europea”.

Posteriormente, Edwin Escobar, CEO de Grupo ARISTOS, y Gabriela Rivera, vicepresidenta de FOAM Industrial, participaron en el conversatorio “La resiliencia empresarial: liderar en un entorno de incertidumbre global”, moderado por Tomás Regalado.

En esta actividad, FUNDEMAS destacó la importancia de la resiliencia empresarial y su capacidad de responder ante una crisis y el desarrollo de organizaciones capaces de anticipar riesgos, incorporar nuevas tecnologías de manera responsable, adaptarse a los cambios del entorno y convertir los desafíos relacionados con la sostenibilidad en oportunidades de crecimiento y competitividad.

La Semana de la Sostenibilidad y RSE 2026 continuará hasta el viernes 9 de octubre con jornadas especializadas en gestión ambiental y riesgos, inversión y finanzas sostenibles, crecimiento empresarial, talento, innovación y oportunidades comerciales entre El Salvador y la Unión Europea.

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