Presupuesto UES asignado por Hacienda “no alcanza; sin embargo, funcionamos”: Juan Rosa Quintanilla

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, se refirió en el programa radial “La Tribu” al presupuesto asignado a la UES para 2027, el cual sería de $118 millones, solo dos millones más que los asignados para 2026.

Quintanilla sostuvo que la universidad anualmente formula su presupuesto sobre la base de lineamientos que aprueba el Consejo Superior Universitario y son ratificados por la Asamblea General Universitaria. Cada facultad, sobre la base de sus necesidades, formula su presupuesto, para luego hacer una sumatoria para sacar el presupuesto interno que se le presenta al Ministerio de Hacienda.

“Por ejemplo, se presentó hace unas semanas un proyecto de presupuesto y Ley de Salarios de $389 millones. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda nos ha anunciado un techo presupuestario de $118 millones. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos ajustamos a esa asignación y sobre esa base trabajamos”, dijo Juan Rosa Quintanilla.

Justamente, el Ministerio de Hacienda presentó el pasado 30 de septiembre el presupuesto general del Estado 2027, el cual asciende a $12,421 millones. Al Ministerio de Educación se le asignan $3,416 millones; entre ellos, se le asignan los $118 millones que se le transferirán a la UES.

El presupuesto asignado por Hacienda “no alcanza; sin embargo, funcionamos”, respondió Quintanilla, ante la pregunta sobre si realmente alcanzaba el presupuesto asignado a las UES.

El rector destacó que también se apoyan de cooperación internacional, la cual es importante “porque eso le da la posibilidad de obtener recursos para el tema de la investigación científica”.

Juan Rosa Quintanilla informó se han hecho gestiones para hablar con el presidente de la República y, hace un par de semanas, también se le envió una nota al ministro de Hacienda, para que se le permitiera explicar lo que ha UES hace y proyecta para que el Gobierno conozca la visión de la Universidad. Sin embargo, no han tenido respuestas por parte de las autoridades.

Las principales limitantes que tiene la UES son en infraestructura, ya que los edificios presentaban daños o falta materiales necesarios en las aulas para un buen desarrollo de las clases para los estudiantes.

Quintanilla recordó que en 2024 y parte de 2025 las asignaciones presupuestarias llegaban de forma parcial mensualmente, lo que obligó a suspender planes de compras de bienes y servicios porque no había recursos para pagar a los proveedores. Sin embargo, en 2025 se logró recibir la asignación completa y saldaron los compromisos pendientes de la universidad.

Actualmente, las transferencias se entregan mensualmente e, incluso, con el adelanto del pago de aguinaldos, la universidad ya cumplió con esa obligación la semana pasada.

En cuanto a la aspiración para 2027, Juan Rosa Quintanilla informó que hasta el 30 de septiembre se habían sometido al proceso de selección de al menos 12,400 alumnos, pero se ha prorrogado una semana más; por lo que esperan que al menos 13 mil estudiantes se sometan al proceso para entrar a la UES en 2027.

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