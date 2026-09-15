Salvadoreños marchan en el Día de independencia para exigir democracia

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Esta mañana, centenares de ciudadanos salieron a las calles para marchar para exigir el respeto a los derechos laborales, humanos, democracia y la implementación de políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida.

La marcha se realizó en el marco del 15 de septiembre, fecha en que se conmemora los 205 años de independencia de Centroamérica. Año con año, las organizaciones se han expresado públicamente para pedir diversas demandas que aquejan los salvadoreños en los sectores de salud, educación empleo, sindicatos, derechos humanos y laborales y economía.

“Lo hacemos con toda la convicción y con toda la energía para poder seguir denunciando todos los atropellos y las situaciones de precariedad que está enfrentando nuestro país. Nos estamos enfrentando a una situación que cada vez apunta peor”, comentó Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

De hecho, Ramírez enfatizó que existe un deterioro “profundo” de las condiciones materiales de vida de del pueblo como el aumento de la pobreza y el alto costo de la vida y la falta de empleo digno en El Salvador; a ello, se le suma, las reformas en el tema democrático que concentran el poder los que actualmente gobiernan.

Sonia Urrutia del Colectivo de Resistencia Obrera Sindical y del BRP, enfatizó que como colectivo que aglutina a los sectores de salud, municipal, docentes y sindicatos públicos y privados, rechazan “la arbitrariedad que hoy viven estos sectores”.

“Este 15 de septiembre, para el movimiento sindical, debe significar tener empleo digno, estabilidad laboral, respeto al derecho laboral y el respeto a la libertad sindical”, comentó Urrutia.

Rafael Méndez, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral enfatizó que los sectores laborales y sindicales “nos seguimos preguntando: ¿cuál es la independencia?, ya que por más de dos siglos los gobiernos nos han estado sometiendo a los designios de las potencias imperialistas y en la actualidad tenemos un gobierno de Bukele que se somete a los designios de la política de Donald Trump (presidente de EEUU) una política que golpea a los pueblos de Latinoamérica”, señaló.

En la marcha, también participaron los familiares de las personas detenidas injustamente, quienes pidieron la libertad de sus hijos, hermanos, esposo, tíos, sobrinos y padres, ya que en la marcha también se presentaron niños con carteles pidiendo la libertad se su amado.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctima del Régimen (MOVIR) señaló que el Gobierno utiliza el régimen de excepción para «someter» al pueblo, el cual, a su criterio, ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

La marcha concluyó frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) y la Plaza Cívica. Las vocerías de organizaciones harán pronunciamientos sobre las demandas.

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