Salvadoreños enfloran a sus seres queridos

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9Salvadoreños enfloran a sus seres queridos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En los diferentes campos santos, los salvadoreños enfloraron a sus seres queridos, una tradición que recuerda e inspira la permanencia del vínculo con quienes partieron.

Toda flor depositada sobre las tumbas se convierte en símbolo de gratitud y memoria, un gesto que reafirma que la vida y el cariño trascienden más allá de la ausencia física.

Cada 2 de noviembre, familias enteras acuden a los cementerios para colocar ofrendas y compartir un instante de recuerdos, transformando el homenaje en un acto de amor y permanencia.

En los alrededores de los camposantos, los visitantes pudieron comprar arreglos o comprar las típicas hojuelas; por ejemplo, en el Comentario Municipal La Bermeja en San Salvador, había docenas de puestos de ventas de flores artesanales; donde las emprendedoras las elaboraron con meses de anticipación.

Mientras que dentro de las instalaciones también se presenciaron a los limpia tumbas, para aquellos que deseaban darles mantenimiento a los nichos de sus familiares, desde limpieza hasta la pintura de las paredes y cruces.

Los campos santos estuvieron abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

La comuna de San Salvador Centro tenía como propósito, atender a más de 70 mil personas que visitarían los campos santos.

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