Salud contabiliza más de 8.5 millones de vacunas anti-COVID-19 aplicadas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Desde el 17 de febrero que el Ministerio de Salud inició el Plan Nacional de Vacunación anti-COVID-19, hasta la fecha, se contabilizan 8,516,654 dosis aplicadas, de las cuales 4,308,437 corresponden a primera dosis; 3,789,392 a la segunda; 412,754 ya recibieron la tercera, más 6,071 a extranjeros.

El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, dijo que el país ha recibido 42 lotes de vacunas anti-COVID-19, lo cual representa 13,148,960 dosis, para ser administradas en los 160 centros de vacunación, tres autocentros, más de 30 centros móviles y jornadas casa por casa, a fin de que la población acceda al fármaco de forma universal, voluntaria y gratuita.

El funcionario señaló que actualmente hay una disminución de casos de COVID-19. Desde marzo había un promedio de 150 personas contagiadas por día, durante julio y agosto se llegó a más de 300 casos diariamente; sin embargo, hace dos semanas hay una tendencia a la baja, a 275 casos al día.

El último informe del sitio web del gobierno detalla 113,422 casos confirmados de COVID-19; 94,980 personas recuperadas; 3,638 fallecidos y 14,804 activos, de esta cifra 262 se mantienen en estado críticos, 620 graves; 4,400 moderado; 4,589 estable y 4,933 asintomáticos.

“Esta enfermedad es mortal, no debemos alarmarnos, por favor, cumplamos con los protocolos de bioseguridad, sino es necesario exponerse no lo haga, debemos seguir de forma continua para ganar la batalla al COVID-19. Hay un cantidad de variantes que puede tener el virus, si no hay una intervención, hay variantes como Alpha, Gamma y Beta, que tienen mayor porcentaje de transmisión, detenemos el avance de esas variantes estando protegidos y eso se logra con la vacunación”, aseguró el ministro de Salud.

Pidió a la población poner en práctica lo aprendido, como es usar mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social, lavado constante de manos, desinfección en los hogares, ambientes laborales, lugares de recreación, y aplicar la vacunación anti-COVID-19 para los distintos grupos etarios, en especial los vulnerables y adultos de 60 años. Recalcó que se debe tener mucho cuidado y prevenir la exposición innecesaria, sobre todo para las personas vulnerables.