Países vulnerables deben construir propuestas regionales ante la COP

La próxima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP- 29) se realizará en Bakú, capital de Azerbaiyán, en noviembre del presente año. Y en consecuencia las primeras reuniones del Comité Organizador de la COP, que establece las “líneas de trabajo y acuerdos”, ya iniciaron.

Dentro de este escenario mundial, Abdel García González, investigador independiente especializado en clima, ambiente y desastres, señaló que “a estos espacios no se puede llegar sin la tarea hecha”.

Se deben construir “propuestas y planteamientos a nivel regional” por el calentamiento global y el impacto que éste tiene en diferentes latitudes del planeta y en los pueblos más vulnerables.

“De las COPs, lo que he aprendido –aunque no soy especialista- pero he leído bastante y he participado en algunas, si no somos capaces de aprovechar estratégicamente la incidencia en los espacios nacionales y regionales que se abren durante o entre COPs, creo que nada sinceramente será efectivo”, afirmó.

“Si nosotros creemos que vamos a llegar allí, sólo con un papel, cuando ya llegó todo el mundo con la tarea hecha, compartida y puesta en los espacios que debe estar además, en los formatos que tienen que estar y en la forma que debe hacerse -te digo- no se podrá hacer nada”, agregó García.

Sobre la construcción de propuestas, García añadió que pueden utilizarse por el margen de la institucionalidad de la COP, en donde existen espacios en los cuales pueden ser presentadas e introducidas. Y sólo falta un ordenamiento entre grupos sociales para moldear el enfoque sobre la temática del cambio climático.

“Para mí, ir a la COP a ese espacio sin haber cumplido la tarea o participado internamente en nuestros países, en nuestros procesos o al menos de haber buscado a quien pueda de alguna manera representarnos y llevar nuestras propuestas allí, no le vería ninguna efectividad participar”, añadió.

“¿Por qué?, allí te enfrentas a grupos de negociadores que realmente llegan con otro nivel de preparación -te digo– es la gente que baraja y reparte las cartas, así de sencillo y, como tal, lleva ventaja. Los que de pronto guardan cartas, o hacen ciertos movimientos rápidos que ya se sabe hay truco allí, pero no tenemos incidencia”, sostuvo García.

Por lo mismo, “sostener la multilateralidad“ se convierte en un elemento importante en la presentación de propuestas, ya sea por su esencia, y respetabilidad a nivel internacional. No obstante, el formato que están utilizando no era el más “conveniente“ para la región, al que suma la falta de “personas preparadas” que participen con solvencia en estos espacios compartidos.

“Vine a El Salvador, y pregunté por Antonio Cañas, exjefe negociador de El Salvador ante la COP, una persona que considero bastante preparada en este tema y es lamentable saber que en nuestros países se deshagan de este tipo de personas con esas capacidades y esos conocimientos”, expresó García.

“Creo que esas decisiones son un retroceso para nuestros países, porque eran personas que tenían un nivel para habilitar espacios no en la COP, sino, entre las COPs. Con esa posibilidad de poner cosas en agenda que tienen fechas determinadas para presentar propuestas. Y muchas veces, esas fechas no coincidían cuando se realizaba el Foro Centroamérica Vulnerable”, recordó García.

Organizaciones deben construir propuestas regionales

En cuanto a las observaciones en el trabajo e incidencia de las organizaciones, Abdel García consideró primordial contar con una “maquinaria de construcción de propuestas”, en el sentido de llevar a la mesa de debate regional ideas y conocimiento, el que debe contar con igual dinamismo que se desarrolla en los espacios que se abren entre las COPs.

“No podemos estar allí (COP), no podemos estar en esa foto, pero criticando la foto – no sé como decir eso- . Yo respeto mucho el trabajo de todas las organizaciones, pero me ofrezco más a estar entre las COPS que la COP misma. Los ambientes entre las COPS son espacios para ir cocinando algo más sazonado, antes de la COPs,”, dijo.

“Porque ir a la COP, sin la tarea hecha no es muy efectivo el trabajo, dentro de la COP. Cuando llegas hay un encierro y es de los tomadores de decisión gubernamentales. Y nosotros estamos allí, sólo como observadores, no hablamos –ojo con eso- y me guste o no, sea democrático o no, debemos buscar maneras para construir propuestas y hacer incidencia en la COP, y de alguna manera poder permear”, sostuvo.

García añadió que lo esencial es contar con amplio conocimiento sobre la operatividad del Sistema de Integración Centroamericana o lograr la pertenencia en espacios estratégicos, como el Comité Consultivo del Sistema de Integración Centroamericana desde el cual se podría construir incidencia regional.

“Si bien, nos hemos acercado y hecho cosas importantes, no creo que hemos hecho lo suficiente para estar en esos espacios y en algunos se nos han cerrado esos espacios, eso es cierto, pero preguntémonos a dónde está toda la gestión del riesgo o de la incidencia que conocemos. Debemos ponerla a funcionar e ir cambiando esas modalidades”, puntualizó García.