Romero sigue siendo un ejemplo, un referente para creyentes y no creyentes: Juan José Tamayo

“Monseñor Romero trascendió desde el propio campo religioso; trabajó por una ciudadanía crítica participativa y activa”, afirmó Juan José Tamayo, teólogo de la Liberación quien se encuentra de visita en El Salvador para hablar sobre el Beato Salvadoreño en el marco del centenario de su natalicio.

Tamayo, licenciado en Teología, y profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid, dirige actualmente la cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones, ha sido un referente histórico de la teología de la liberación, y reconoce que el Beato Oscar Arnulfo Romero ha sido un referente para los teólogos de la liberación a escala internacional, por lo que lamentó que hasta en los últimos años se le esté dando el lugar que merece al Obispo Mártir en su tierra natal.

“100 años después del nacimiento de Romero es considerado un referente para este tiempo, primero porque es símbolo de un cristianismo liberador en medio de un cristianismo solidario con los pobres, creo que rompió Esa mentalidad de la iglesia”, dijo el teólogo.

De igual manera, aseguró que el mismo Romero consideraba que si realmente los cristianos son verdaderos cristianos tenían que implicarse en la construcción de la sociedad.

“Lo hacía desde una pedagogía en la que compaginaba la libertad, la igualdad, la justicia y la paz; desde los tiempos de incluidas las cartas pastorales era un extraordinario ejemplo pedagogo del cristiano y la cristiana; que va cambiando la conciencia del pueblo, una conciencia que podía ser pasiva a una conciencia activa participativa desde una posición crítica”, agregó.

Tamayo afirmó que Monseñor Romero sigue siendo un ejemplo, un referente para creyentes y no creyentes en su trabajo por la justicia, para los políticos también porque el estableció una manera de relacionarse entre la ciudadanía.

“Romero representa dos dimensiones una parte la denuncia, la crítica de aquellos poderes, que obstaculizan un mundo mejor y luego estaba la crítica del ejemplo para con la Guardia Nacional, el gobierno, los sectores terroristas, los escuadrones de la muerte, pero una la segunda parte de la utopía y la potestad de monseñor Romero que defendían al interior del cristianismo la iglesia de los pobres y de la esperanza”, explicó.

Asimismo, el teólogo reconoció que en el mundo Romero es reconocido, principalmente en muchos de los países latinoamericanos, en algunos del Norte y Europa.

“Desde su nombramiento como arzobispo ya empezó a ser referente sobre todo porque era extraordinario pedagogo, no es fácil encontrar una figura de esa talla porque estaba tan comprometido y valiente para llegar a todos los ciudadanos no sólo del El Salvador sino del mundo entero”, enfatizó.

Asimismo, concluyó que “El Salvador creo que se ha tardado mucho el estudiar la figura de Romero porque no sólo era un patriota, sino sobre todo proponía un modo de vida ante una actitud, ante el poder, no de sumisión sino de crítica y de construcción de una ciudadanía alternativa, me sorprende qué tantos años hayan tardado en reconocer a esa figura ejemplar aquí en El Salvador”.

Tamayo participó e un Conversatorio, organizado por la Generación Romero en las instalaciones del Hospitalito de la Divina Providencia, desde donde abordó a Romero y la continuidad del camino salvadoreño en el Beato.