Roberto Hernández quedó a un punto de la final de la Copa del Mundo

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Roberto Hernández, máximo referente del Tiro con Arco salvadoreño, tuvo una discreta actuación en el Gran Prix de Berlín y, por ello, no consiguió los puntos suficientes para clasificar a la final de la Copa del Mundo FITA 2019.

Hernández, de la modalidad arco compuesto, llegaba a territorio alemán empatado a 23 puntos con el italiano Sergio Pagni, por lo que necesitaba sumar la mayor cantidad de puntos para clasificar a la final de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el arquero salvadoreño cayó en las primeras de cambio 140-141 ante el alemán Sebastián Hamdorf y no sumó dígitos.

“El viento llegó a alcanzar una velocidad de 25 kilómetros por hora y eso afectó mi técnica, por ello me tocó pelear más y no me fue posible puntuar con la certeza de otras veces”, comentó el arquero.

Eso sí, Pagni tampoco sumó puntos, ya que perdió 139-140 ante el holandés Sir Pater; sin embargo, su mejor ubicación en el ranking FITA le dio el boleto a la final de la Copa del Mundo, que tendrá como sede Moscú, Rusia.

“De haber sumado por lo menos un punto, hubiese superado a Pagni. Al final, acabar en la octava posición en la máxima competencia FITA no está nada mal, por lo que ahora me enfocaré en que todo salga bien en los Juegos Panamericanos Lima 2019”, reflexionó el atleta.