Rinden tributo a las víctimas y socorristas del 86′

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Por: Iván Escobar

Saludos, abrazos, y recuerdos entre socorristas salvadoreño algunos aún activos, otros en diferentes instituciones de socorro y algunos en situación de retiro compartieron el pasado 10 de octubre, en el homenaje a las víctimas del terremoto de hace 40 años que impactó nuestro país.

En el marco de esta fecha la Asociación de Comandos de Salvamento durante la conmemoración entregaron medallas de reconocimiento a cuatro de sus elementos que durante la tragedia prestaron sus servicios, y se otorgó un reconocimiento especial a Guadalupe Solano, hija del recordado socorrista y fotógrafo de Cruz Verde Salvadoreña.

«Es para mí un orgullo y sobre todo ahora en representación de mi padre, quien falleció en 2018, pero que fielmente recordaba cada 10 de octubre a sus compañeros y los acontecimientos de esa época. Agradezco con el corazón este reconocimiento a mi padre» recordó Solano, quien forma parte de la Asociación de Veteranos Voluntarios de El Salvador.

Cabe recordar que Piocha con su cámara captó las primeras imágenes de la tragedia en el centro histórico de San Salvador, específicamente en el derrumbe del edificio Rubén Darío, epicentro de la tragedia, sus imágenes quedaron como testigos de aquel día de dolor y destrucción.

Los veteranos caminaron desde la plaza Cívica hasta el ex Rubén Darío, y portando un baner con cinco de sus compañeros que fallecieron en el último año rindieron tributo, en esta ocasión participaron los bisnietos de «Piocha».

El terremoto de 1986 dejó una estela de muerte y destrucción en la capital.

Los socorristas hoy veteranos que atendieron ese trágico día, saben que los tiempos han cambiado y hoy se cuentan con modernas herramientas y procedimientos para atender este tipo de tragedias, y se han formado nuevas generaciones de socorrista. «Esos años muchos con sus manos trabajaban incansablemente en lo que fue el edificio Rubén Darío…por eso les reconocemos y no les olvidamos, socorristas de Cruz Verde, Comandos, Cruz Roja y otras instituciones de servicio» expresó Francisco Campos, directivo de Comandos de Salvamentos.

Los representantes de la Asociación de Voluntarios Veteranos El Salvador, Rescue International Assistence League R.I.A.L, y Comandos de Salvamentos de El Salvador así rindieron un año más tributo a las víctimas del terremoto de 1986, y se recordaron a los socorristas que en el último año fallecieron y que brindaron labores de escape durante la tragedia.

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