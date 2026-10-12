FUNDEMAS reúne a empresarios para impulsar negocios sostenibles con la Unión Europea

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Saúl Méndez

Colaborador

La sostenibilidad, la protección de la biodiversidad y los requisitos del comercio internacional fueron los principales temas abordados durante el Encuentro Empresarial El Salvador–Unión Europea, denominado “Conexiones que impulsan negocios”, desarrollado el viernes 9 de octubre en San Salvador.

La actividad realizada en el Hotel Barceló, como parte del cierre de la Semana de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2026, fue organizada por la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), reunió a representantes del sector empresarial, la cooperación internacional y distintas instituciones para analizar las oportunidades del mercado europeo y los desafíos que enfrentan las empresas salvadoreñas para acceder a él.

Durante el encuentro se destacó la importancia de incorporar prácticas sostenibles en las actividades productivas como una vía para fortalecer la competitividad empresarial, facilitar el acceso a nuevos mercados y atraer inversiones, además de contribuir a la protección de los recursos naturales frente a los efectos del cambio climático.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Carlos Borgonovo, vicepresidente de FUNDEMAS; Duccio Bandini, embajador de la Unión Europea y ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y María Luisa Hayem, ministra de Economía de El Salvador.

En su intervención, Bandini subrayó la importancia de fortalecer los vínculos comerciales entre las empresas salvadoreñas y europeas, así como de acompañar al sector privado en su adaptación a las nuevas condiciones del comercio internacional. También destacó el papel de la Unión Europea como socio para promover modelos económicos más sostenibles, competitivos e inclusivos.

Uno de los temas centrales fue la preparación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) salvadoreñas para cumplir con las exigencias del mercado europeo. Sobre este punto, Claudia María Rodríguez Argueta, coordinadora nacional del Programa de Asesoramiento en Iniciativas de Sostenibilidad del Centro de Comercio Internacional, impartió la conferencia “Sostenibilidad para competir: cómo se prepara la PYME salvadoreña para el mercado europeo”.

La agenda también incluyó el análisis de las implicaciones de la regulación europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y las oportunidades que representa para el sector cafetalero nacional. El tema fue desarrollado por Hugo Hernández, consultor nacional experto en EUDR del Proyecto Ilamatepec, mediante la ponencia “Del EUDR a la oportunidad: preparando el café salvadoreño para el mercado europeo”.

También formó parte de las discusiones el tema sobre la relación entre conservación ambiental y desarrollo económico. David Solano, director del Proyecto Grandes Bosques de Mesoamérica, presentó la conferencia “Grandes Bosques de Mesoamérica: conectando conservación de la biodiversidad, desarrollo territorial y oportunidades para el sector productivo”, enfocada en los vínculos entre la protección de los ecosistemas y las actividades empresariales.

Por otra parte, Gerardo Lara, representante para El Salvador de Numu Group, abordó la ciberseguridad y el empleo juvenil, incorporando al encuentro temas relacionados con los desafíos tecnológicos y las oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

La jornada concluyó con un espacio denominado Work Café, en el que los participantes intercambiaron experiencias y dialogaron sobre diferentes temáticas para promover nuevas conexiones y posibles alianzas entre los sectores involucrados.

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