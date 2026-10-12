Bomberos controla incendios en un autobús en Ilobasco y en Zacamil

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Dos incendios fueron atendidos por personal de emergencia entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre en San Salvador y Cabañas, mientras que un hombre de 61 años resultó con quemaduras al manipular un cilindro con fuga de gas en el distrito de Quezaltepeque, La Libertad Norte.

El domingo 11 de octubre, personal del Cuerpo de Bomberos de El Salvador atendió un incendio en un autobús de la Ruta 111 sobre la carretera a Ilobasco, en el sector del cantón Cerro Colorado, distrito de Ilobasco, departamento de Cabañas.

Los equipos realizaron labores de extinción para controlar el fuego y evitar que se propagara. Según el reporte, no se registraron personas lesionadas.

Un día antes, el sábado 10 de octubre, otra emergencia por incendio fue controlada en la urbanización José Simeón Cañas, edificio 440, en el sector de Zacamil, San Salvador.

Tras controlar las llamas, el personal continuó con las labores de liquidación, enfriamiento y remoción de material combustible para eliminar focos de calor y prevenir una posible reignición. En este incidente tampoco se reportaron personas lesionadas ni riesgo de propagación.

Hombre sufre quemaduras al manipular cilindro de gas

Ese mismo sábado, a las 4:50 de la tarde, personal de Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Quezaltepeque, brindó asistencia prehospitalaria a un hombre de 61 años que sufrió quemaduras mientras manipulaba un cilindro con fuga de gas en el cantón Santa Rosa, en Quezaltepeque, La Libertad Norte.

De acuerdo con el reporte de la institución humanitaria, el paciente presentaba quemaduras de espesor parcial en el 60 % de la superficie corporal.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, lo estabilizaron y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las instituciones de socorro reiteraron la importancia de atender las emergencias de manera oportuna. Para reportar incidentes, el Cuerpo de Bomberos mantiene habilitado el número 913.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...