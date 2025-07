Ricardo Navarro «suplica» al presidente Bukele reconsidere construir CIFCO en El Espino

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Quisiera suplicar al presidente que reconsidere la decisión de construir CIFCO en la finca El Espino, es de las pocas zonas verdes que nos van quedando, es el único parque que hay por aquí, con esto estamos contribuyendo a incrementar la vulnerabilidad del territorio”, expresó Ricardo Navarro, ambientalista y presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

Navarro recordó que fueron años de lucha para no destruir la finca El Espino, al final la Asamblea Legislativa accedió a dividirla, que una parte se urbanizara y es donde hay casas de alto valor económico, y la otra quedara como una zona natural, actualmente viven animales de diferentes especies, como cotuzas, mapaches, armadillos, tacuazines, garrobos, ardillas y aves de varias especies.

El ambientalista dijo que construir el CIFCO en la finca El Espino generará graves problemas, tanto a la población como al gobierno, debido al deterioro del territorio. Cuando hay inundaciones o cualquier desastre de carácter nacional, el gobierno no encuentra qué hacer en situaciones sumamente complejas.

“Obviamente, un presidente no puede ser experto en economía, agricultura, salud, y por eso debe tener asesores, pero da la impresión que los asesores de él no le dan buen consejo. La situación ambiental es grave y pronto será peor, por ello, es necesario conservar los últimos árboles que quedan”, enfatizó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Navarro sugirió que en vez de construir un nuevo estadio, el cual no es necesario en el país porque ya hay dos, mejor en ese lugar que ya está deforestado sea el nuevo CIFCO, tal como lo ha propuesto la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, y Marcela Villatoro, de ARENA, la idea es buscar un lugar ya urbanizado y no destruir zonas verdes.

El presidente del CESTA destacó que El Espino está en el corazón de la gente, porque fue una lucha por muchos años, el gobierno debe tomar en cuenta que le puede generar adversidad, más violencia, oposición, y más tensión.

“Esperaría que el presidente reconsidere esa decisión, porque todavía no lo han construido, nada le costaría decir, busquen un lugar que ya esté urbanizado o ya ha sido deteriorado, que a lo mejor no tendrá mayor impacto hacerlo en una zona donde no se esté destruyendo la naturaleza”, manifestó el ambientalista.

Navarro señaló que por generar más desarrollo económico en el país, se corre el riesgo de incrementar el cambio climático, la erosión de la biodiversidad y la contaminación, problemas políticos, el desarrollo debe ir orientado a mejorar las condiciones de la gente, volver la vida más fácil, tener medios de entretenimiento y libertad de circulación.

“El problema es que lo predominante y determinante del desarrollo es lo económico, no la satisfacción de la gente, es lo económico, y esto pasa a lo político económico, luego a lo ideológico, que no va en función de la vida, sino de las ganancias”, criticó el presidente del CESTA, uno de los histórico luchadores porque no se destruyera El Espino, pues es un pulmón para San Salvador y Santa Tecla, además, un estratégico espacio de g hídrica.

