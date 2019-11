Revelando Realidades, desmitificando la comunicación mediática 

Rosmeri Alfaro

“Revelando Realidades es un intercambio de experiencias, de materiales que no son conocidos por los sistemas convencionales de comunicación en el país, un intercambio de conocimientos sobre las quejas del periodismo en la comunicación alternativa”, manifestó Marvin Hernández, coordinador de publicaciones de Equipo Maíz.

Documentales, videos comunitarios y ponencias de materiales “contra hegemónicos” en la lucha mediática comunicacional, sobresalieron en la actividad desarrollada ayer en la Universidad de El Salvador.

“Estamos dando otro enfoque a la comunicación, estamos desmitificando aquello de que la comunicación mediática es objetiva, cuando no es así.”, expuso Hernández.

“Cuando uno toma una posición diferente no le cubren, no te dan espacio, te ahogan; este espacio es para demostrar que hay producciones, para demostrar que las personas quieren saber información diferente a la que consumen diariamente”, resaltó el coordinador.

Diario Co Latino recibió la ovación de los asistentes por la celebración de su 129 aniversario de fundación y por lucha como medio alternativo, luego que el director, Francisco Valencia, entregara reconocimientos a seis audiovisuales que tratan temáticas como la situación de mujeres, memoria histórica, medio ambiente hasta la cultura juvenil y que fueron elaborados por diferentes productores y asociaciones.

Entre los galardonados en el evento están: Curilera: El tabú en el mundo de los manglares, realizado por Izcanal TV. Sin Ley y sin Agua, de audiovisuales UCA. El corrido de Monseñor Romero, producido por Gentevé. Los Tepeguies, criaturas del agua, realizado por Jaguar Sonriente. Comunidades denuncian contaminación río Ceniza, realizado por la UNES, y Making off –la travesía del cines, producida por ACISAM.

Todos estos documentales llamaron a la sociedad en general a tomar conciencia sobre la necesidad de buscar mecanismos para transmitir algo y, sobre todo, unirnos para hacer cambios en la realidad social, teniendo a la base estar informados.

