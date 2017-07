“Resolución de la Sala es una mala noticia para los salvadoreños”: Rolando Mata

Yanuario Gómez

Rolando Mata, diputado del FMLN, luego de conocer la noticia sobre la resolución de inconstitucionalidad que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó en contra del aumento del cinco por ciento al techo de inversión del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) dijo que esta decisión del organismo colegiado es una mala noticia para el país. “La resolución de la Sala es una mala noticia para el pueblo salvadoreño, para los jóvenes y jubilados, esta es una decisión política que afecta fundamentalmente a más de 175 mil pensionados que con esta medida, ya en agosto no van a tener pago de pensiones, de ellos el 56% pertenecen al sistema público y 44% de los optados, que se pasaron a las AFP, van a ser afectados”, dijo Mata.

El diputado oficialista también dijo que la resolución que la Sala decretó ayer no es en contra de la reforma que permite el aumento en el techo de inversión del FOP, sino una medida de seguimiento a una sentencia ya impuesta hacia la tasa de rentabilidad en la colocación de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), lo cual ya fue resuelto en la sesión plenaria donde se aprobó el aumento.

“Esto ya lo resolvió la Asamblea subiendo la tasa de rentabilidad y hoy los CIP se están colocando con una tasa diferente a la Libor, en la actualidad se colocan a tasa de mercado realmente”, explicó el legislador.

Mata también dijo que las acciones de la Sala de lo Constitucional no van dirigidas a proteger los intereses de la población sino más bien, el seguimiento de una agenda partidista.

“Solo en este país hay cuatro abogados que siguiendo una agenda partidista ante los caprichos de ARENA, cada vez que no se resuelven los antojos de ese partido en el parlamento, vienen y les proporcionan sus deseos”, sentenció el legislador.

Según el parlamentario, la resolución de la Sala no tiene ningún argumento jurídico de inconstitucionalidad sino un capricho de este organismo, respaldado por deseos de ARENA y ASAFONDOS, ya que ellos no pueden permitir que el gobierno tenga éxito en la búsqueda de reformar un sistema privatizado que le da una pensión menor a la que se plantea en la nueva modificación que presentó el Ejecutivo. “Ellos ven que con la reforma, que se está planteando por parte del Ejecutivo, se aumenta el monto de la pensión, eso no lo pueden permitir ellos porque va a quedar en evidencia que este sistema privatizado le da menos pensión al jubilado y le reduce las ganancias que las AFP tienen por no hacer nada, hoy se van a alegrar porque dejan a los pensionados en un estado de incertidumbre, ¡temor! Esas son las vacaciones que le dan a El Salvador hoy en las fiestas patronales, es lamentable y un día triste para el país”, finalizó Mata.