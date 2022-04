Red Hot Chili Peppers estrena Unlimited love y su sencillo “These are the ways”

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Red Hot Chili Peppers presentan con orgullo su nuevo duodécimo álbum de estudio, Unlimited Love.

Para celebrar la llegada del álbum, la banda compartió el video musical de su nuevo sencillo “These Are The Ways”. Dirigido por Malia James, la imagen se desarrolla con los giros y vueltas de una película clásica de los setenta con el estilo de Scorsese. En el clip, los músicos asumen el papel de transeúntes, el líder de la banda Anthony Kiedis encarna al personaje de un hombre desesperado por alimentar a su esposa embarazada. Atrapado robando en una tienda, la policía lo persigue a través de varias viñetas cinematográficas mientras sus compañeros de banda interpretan la melodía en una habitación de hotel. La guitarra vive y respira mientras un fraseo limpio y elegante se convierte en una hechicería distorsionada de seis cuerdas. Mientras tanto, Kiedis canta magnéticamente, “These are the ways when you come from America.”

El primer sencillo y track del álbum “Black Summer” ha ascendido oficialmente al #1 en Alternative Radio además de alcanzar 25.9 millones de streams en Spotify y 25 millones de views de YouTube en el video.

Red Hot Chili Peppers allanó el camino para Unlimited Love con una miríada de momentos memorables. Ayer, la banda recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame, literalmente forjando un lugar para ellos en las calles de su ciudad natal a tiro de piedra de Amoeba Records y cerrando Hollywood Blvd en el proceso. Amigos como George Clinton y Woody Harrelson estuvieron entre los que hablaron en la ceremonia. Además, el grupo apareció en la portada de Los Angeles Times Calendar. El cuarteto también reveló su propio canal SiriusXM (Whole Lotta Red Hot – canal 315). El bajista Flea estuvo en el podcast de Marc Maron WTF with Marc Maron para una fascinante entrevista. La banda también grabó 4 episiodios del podcast de Rick Rubin, Broken Record. Además, Anthony y Flea se hicieron cargo de “All Things Considered” de NPR esta mañana. ¡Y sintoniza esta noche para ver presentaciones simultáneas nunca antes intentadas en AMBOS The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel Live! ¿Día de los Inocentes? ¡Sintoniza para averiguarlo! Y la diversión continúa el próximo martes 5 de abril cuando los Red Hot Chili Peppers se presenten y aparezcan en The Howard Stern Show (SiriusXM – canal 100)

Unlimited Love en particular, marca su primera grabación con el guitarrista John Frusciante desde 2006 y la primera con el productor y colaborador Rick Rubin desde 2011. Reanuda una asociación de tres décadas con Rubin [Johnny Cash, Adele]. Su colaboración creativa abarca álbumes legendarios, incluido el éxito de ventas de diamantes Blood Sugar Sex Magik [1991], Californication [1999], By The Way [2002], y Stadium Arcadium [2006].

La interacción entre la banda bordea lo intergaláctico una vez más, pero elevado a otra estratosfera por completo. Unlimited Love representa el espíritu unido de cuatro almas individuales que aún exploran sin miedo el futuro de su eterna amistad y congregación musical.

Este verano, Red Hot Chili Peppers iniciará su primera gira en apoyo de Unlimited Love. Han invitado a un dinámico grupo de invitados para la gira en fechas seleccionadas, que incluyen Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes, y Thundercat. Consulta el itinerario completo y compra boletos.