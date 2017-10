Reconocimiento de Jorge Luis Borges a Virgilio

Caralvá,

Escritor y fundador Suplemento 3000

En artículos anteriores hicimos referencia de algunas palabras de Borges a Virgilio, que describen su maestría en el hexámetro un verso griego y latino; me parece que su estudio es clave para todo poeta aspirante a eludir el olvido terrestre o al menos recorrer el maravilloso sendero de otros inolvidables nombres.

Haré referencia del libro Jorge Luis Borges Poesía completa / Jorge Luis Borges – México: Debolsillo, 2015. 647 p. Debo aclarar que estas citas aisladas merecen la lectura del poema que los incluye para unificar «la parte con el todo» situación que es imposible para mis objetivos en estas breves líneas.

Del poema Susana Bombal «Está donde haya música, en el leve/ azul, en el hexámetro del griego». Pág. 345 idem, debido al elemento musical descubierto por Virgilio y las tradiciones helénicas, los tonos altos y bajo son norma, de tal forma que los versos tienen contenido rítmico para propósito de memoria y eventos públicos. Las influencias de otras lenguas con sus tonos connotan el agudo sentido musical del argentino, su fino oído percibe las palabras acordes con rimas de cuartetos, sonetos o verso libre, hace referencias al solipsismo (filosofía), oxímoron (Figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto.

-Wikipedia-) o accidentes gramaticales.

Del poema Al idioma alemán: «A través de vigilias y gramáticas, / de la jungla de las declinaciones, / del diccionario, que no acierta nunca/ con matiz preciso, fui acercándome. / Mis noches están llenas de Virgilio…»/ Pág 361 Idem.

Un ejemplo de la maestría de Virgilio en Églogas y geórgicas /Publio Virgilio Maron – Madrid: Impr. Central, 1879 – pág 368.

¿Cabe tan gran maldad en pecho humano?

¡Qué desgracia si en horas tan fatales,

Oh Menalcas, tu verso soberano

A aliviar no viniera nuestros males!

¿Quién catara las ninfas y las flores,

Las verdes sombras y las puras fuentes,

Del prado matizado los colores,

Y del Mincio las aguas transparentes?

Novena Égloga V. 19 pág 344 idem Dos pastores Menalcas y Dametas son rivales en el canto y la poesía, de ahí los versos anteriores, Mincio es un río del norte de Italia.

Nada ilustra mejor la obsesión de Borges que el poema Góngora: «Cercado estoy por la mitología./ Nada puedo. Virgilio me ha hechizado. / Virgilio y el latín/ Hice que cada/estrofa fuera un arduo laberinto/ de entretejidas voces, un recinto/vedado al vulgo, que es apenas, nada». Pág 623 poesía completa. Unas palabras parecen brillar en Borges: «Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante, en el paraíso. No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya escrito el mejor verso de la literatura, pero también los más desdichados.» Pág. 583 Prólogo Los Conjurados 185 Poesía completa..