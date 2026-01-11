Página de inicio » Mundo » Rechazan en Francia imposición por EEUU de la ley del más fuerte

Rechazan en Francia imposición por EEUU de la ley del más fuerte

Redacción Nacionales 11 enero, 2026 Mundo, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en Rechazan en Francia imposición por EEUU de la ley del más fuerte 272 Vistas

Compartir
        

París/Prensa Latina

La dirigente comunista parisina Raphaëlle Primet denunció hoy que con su agresión a Venezuela el gobierno estadounidense pretende imponer la ley del más fuerte en las relaciones internacionales, una postura que condenó.

Donald Trump quiere apoderarse del petróleo de los venezolanos y el mundo no puede permitir que impere la ley del más fuerte, porque esta sabemos que solo favorece a los ricos, señaló en declaraciones a Prensa Latina la concejala, quien preside el Grupo de Comunistas y Ciudadanos en la Alcaldía parisina.

De acuerdo con Primet, quedarse de brazos cruzados ante lo ocurrido el 3 de enero en la nación sudamericana es aceptar que Washington extienda su cruzada por la región latinoamericana y caribeña, en la que ya ha amenazado a Colombia, Cuba y México.

Estados Unidos bombardeó objetivos en varias ciudades venezolanas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Esa acción representó un ataque intolerable al Derecho Internacional, con un fin bien claro: apoderarse del petróleo, advirtió la concejala, quien la víspera fue una de las que salió a las calles de esta capital para denunciar la agresión a Venezuela.

Cientos de personas se concentraron en sitios emblemáticos parisinos como la Explanada de Trocadéro y la Plaza de la Bastilla para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Muchos de los manifestantes exigieron la liberación de Maduro y de Flores.

Tags

Ver también

El número 16 en la apuesta electoral en El Salvador

Compartir        San salvador/Prensa Latina El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, reconoció …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.