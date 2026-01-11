Rechazan en Francia imposición por EEUU de la ley del más fuerte

París/Prensa Latina

La dirigente comunista parisina Raphaëlle Primet denunció hoy que con su agresión a Venezuela el gobierno estadounidense pretende imponer la ley del más fuerte en las relaciones internacionales, una postura que condenó.

Donald Trump quiere apoderarse del petróleo de los venezolanos y el mundo no puede permitir que impere la ley del más fuerte, porque esta sabemos que solo favorece a los ricos, señaló en declaraciones a Prensa Latina la concejala, quien preside el Grupo de Comunistas y Ciudadanos en la Alcaldía parisina.

De acuerdo con Primet, quedarse de brazos cruzados ante lo ocurrido el 3 de enero en la nación sudamericana es aceptar que Washington extienda su cruzada por la región latinoamericana y caribeña, en la que ya ha amenazado a Colombia, Cuba y México.

Estados Unidos bombardeó objetivos en varias ciudades venezolanas y secuestró al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Esa acción representó un ataque intolerable al Derecho Internacional, con un fin bien claro: apoderarse del petróleo, advirtió la concejala, quien la víspera fue una de las que salió a las calles de esta capital para denunciar la agresión a Venezuela.

Cientos de personas se concentraron en sitios emblemáticos parisinos como la Explanada de Trocadéro y la Plaza de la Bastilla para expresar su solidaridad con el pueblo venezolano.

Muchos de los manifestantes exigieron la liberación de Maduro y de Flores.

