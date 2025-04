Re-VerdES analiza crisis estructural del capitalismo

Estamos en un contexto en donde las empresas multinacionales cuentan cada vez más, con diferentes mecanismos y leyes para crear situaciones a su favor y extraer los bienes naturales de otros países, dijo Ramírez. Esto afecta a diferentes comunidades, como ha ocurrido en Chile, que enfrentan la extracción del cobre.

Gloria Silvia Orellana

El Movimiento Político Rebelión Verde (Re VerdES) inició un ciclo de tres conversatorios, sobre las acciones de los Estados hegemónicos en busca de garantizarse las materias primas, minerales y agua, para sus procesos de seguridad y acumulación de riquezas, en los momentos de una crisis estructural del capitalismo.

Eduardo Ramírez, del Movimiento Político Rebelión Verde (Re VerdES), en la apertura del Conversatorio denominado “La Disputa Geopolítica y los Nuevos Procesos de Despojo de los Bienes Comunes”, señaló que pretenden generar debates y construcción de ideas para analizar el nuevo contexto de la crisis del Capitalismo y el papel de las multinacionales extractivas.

El tema de las industrias extractivistas, las estrategias que están tomando diferentes empresas a escala internacional, y cómo estas empresas han creado sus propios mecanismos para retomar bienes naturales de otros países, son los enfoques de los conversatorios.

Estamos en un contexto en donde las empresas multinacionales cuentan cada vez más, con diferentes mecanismos y leyes para crear situaciones a su favor y extraer los bienes naturales de otros países, dijo Ramírez. Esto afecta a diferentes comunidades, como ha ocurrido en Chile, que enfrentan la extracción del cobre, dijo.

Mientras, Adriana Ramírez, activista de ReverdES, agregó que en el contexto salvadoreño, ahora el Estado ha permitido políticas que han ido poco a poco “liberalizando” los megaproyectos que impactan al medio ambiente y las comunidades a escala nacional.

“Cada vez más nos encontramos frente a una institucionalidad que hace lo que sea, para favorecer a los ricos, a los extranjeros y entregarles nuestros bienes naturales, y es en este proceso geopolítico donde se ubica la apertura nuevamente de la minería metálica en el país”, indicó.

Con estas jornada o conversatorios, que serán tres, lo que pretendemos aportar y buscar es la generación de ideas, y crear nuestro posicionamiento político desde esta visión, porque no sólo es algo que pasa en El Salvador, sino todo el mundo, aseguró Ramírez.

Sobre el ciclo de conversatorios, el primero es sobre la “Disputa Geopolítica y los procesos de Despojo”; el segundo, “ El nuevo Rol de los Metales en la Cuarta Revolución Industrial”, y el tercero “El Mito de la Minería Verde y las Nuevas Tecnologías de Extracción Minera”.

Disputa Geopolítica y los Nuevos procesos de Desalojo

Erika González, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad, que investiga de los impactos de las empresas multinacionales, compartió un análisis esquemático de la crisis estructural del capitalismo.

“Vamos a plantear algunas características de los nuevos mercados que los gobiernos centrales, instituciones financieras internacionales y las grandes empresas plantean como salidas u opciones, para sostener el crecimiento económico y la lógica de la acumulación de esos nuevos mercados, los -mercados verdes digitales” (capitalismo verde y digital), que, en la Unión Europea, es cada vez más militar”, criticó.

Estos nuevos mercados también están reorientando la geopolítica global de las posiciones de los países que son “potencias hegemónicas”, dentro del sistema capitalista.

“Están reorientando, sobre todo, para controlar el acceso a la explotación y la garantía de suministros de materias primas, fuentes energéticas, minerales, que son claves básicas para poder desarrollar todo ese mercado verde digital y también sostener los mercados de combustibles fósiles que no han desaparecido. Y que con la administración de (Donald) Trump, siguen en auge”, explicó González.

González llamó a observar ¿Cómo se reorientan esas geopolíticas interiores y exteriores los países hegemónicos?, partiendo de Estados Unidos y China, así como, el papel que puede tener en ese contexto de poder la Unión Europea (UE), aunque no tenga un dominio predominante en esos mercados, pero si desarrolla dinámicas extractivistas, que deben analizarse.

“Veamos, también la disputa política que se está visibilizando en una guerra arancelaria. El 2 de abril, la administración Trump lo ha declarado como el día de la liberación en que se van a imponer de manera contundente aranceles a las importaciones”, manifestó.

En su libro “Megraproyectos Ofensiva Global”, González aborda las “respuestas”de las élites político-económicas y las empresas transnacionales a las múltiples crisis que atraviesan. Con una solución de mayores alianzas público-privadas e inversiones masivas en digitalización y economía verde, pero sin perder su identidad capitalista.

“Hablamos de una crisis estructural, no coyuntural, no hablamos de actores, sino del propio funcionamiento del sistema capitalista en tres ejes, primero la baja perspectiva de crecimiento económico, en las últimas décadas la tasa de productividad de la economía productiva no crece, se encuentra estancada, es más está descendiendo”, alegó.

“El segundo, es el endeudamiento global, que es alto, y que es un nivel de endeudamiento público muy importante, que fue impulsado primero con el rescate de los bancos con el “Crash Global” (2008), que rescató a toda la economía productiva por la Pandemia Covid-19 (2020), y el mismo apoyo a la industria nacional estadounidense, la Unión Europea y China, para sostener esa competitividad de sus industrias, con fuertes presupuestos públicos a estas empresas”, explicó González.

Con respecto al endeudamiento público, en el primer trimestre de 2024 el global fue el 330 % del PIB, cifras que seguirán subiendo, lo que provoca una fragilidad al sistema económico, que no crece porque está estancado y necesita cada vez más, financiamiento, y que puede desencadenar crisis financieras a nivel global.

“El tercer eje es la brecha social. En el encuentro de DAVOS, los principales propietarios del capital en el sistema apuntan a la brecha de desigualdad como un factor de inestabilidad en el sistema capitalista. La creciente distancia de los principales accionistas y el hecho que haya mayorías sociales que se encuentran en situaciones de precariedad vital, laboral, cada vez más grave de la población”, reiteró González.

El Capital busca reconstruir su proceso de acumulación

Carlos Flores, integrante de ReverdES, manifestó que nuevamente “el Capital” está buscando la manera de “reconstituirse y continuar el proceso de acumulación”, y este tema trae a colación la discusión y reconfiguración de los “minerales y tierras raras”, como los nuevos elementos que pretende el Capital controlar para uso de seguridad estratégica.

“Estamos en una etapa en donde el Capitalismo busca mantener el crecimiento ilimitado de las ganancias en el contexto de esta grave crisis climática, que ahora tiene como consigna sustituir el uso de materiales de combustible fósiles, a esto que se llama descarbonización de la economía global”, expresó.

“Esto lo hace sin abandonar los objetivos de la Cuarta Revolución Industrial, estos dos elementos, es lo que está disparando esta demanda de metales estratégicos y hablamos de litio, cobalto y tierras raras (17 elementos químicos), porque estamos en el marco de esta guerra comercial por la fabricación de baterías, sensores, chips, motores eléctricos, es lo que está ahora en agenda”, argumentó Flores.

En cuanto a lucha geopolítica, Flores agregó que esta situación empuja a la demanda de estos minerales por ser estratégicos, y deja al centro los “ejes del poder global”, por tanto, impulsan la extracción, el procesamiento y la distribución de estos minerales que se convierten a condicionantes de seguridad de los Estados.

“Esto se convierte en un condicionante de la seguridad nacional de EEUU, de la Unión Europea o Japón, ya sabemos a qué términos nos referimos con seguridad nacional de estos países, de esas emergencias. Estamos hablando del centro de la política económica y militar de estos Estados hegemónicos”, manifestó.

“La lucha mundial por el agua, minerales y tierras raras estarán en el centro de la disputa geopolítica, tanto como en las décadas de los 70 y 80, ese centro de disputa geopolítica fueron los combustibles fósiles, ahora el gran tema tiene que ver con la concentración global de estos minerales”, puntualizó Flores.

