Ramos y ramilletes para Alianza

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Lo de Alianza ya es gula. El cuadro blanco sigue sumando dígitos a un récord que parece eterno. Ayer, los pupilos de Jorge “El Zarco” Rodríguez llegaron a 42 partidos sin perder y desquiciaron a un Águila que acabó con nueve hombres y un 3-0 inapelable.

Los blancos sacaron la almádana hasta el complemento, pero tuvieron el tiempo suficiente para imponer y dejar clara la superioridad sobre un Águila que se borró del césped del Cuscatlán después de un primer episodio prometedor.

Y es que los anaranjados realizaron un gran primer tiempo, incluso, suyas fueron las mejores opciones de romper el cero, pero no lo hicieron y Alianza, ya con Herbert Sosa en la cancha, les cobró cara la factura.

Fue Sosa quien descorchó el festejo después de cobrar un penalti al ´56 y en adelante el encuentro se puso cuesta arriba para los migueleños, porque al ´62, fue expulsado Miguel Lemus y al ´75 Alex Larín decretaba el 2-0.

Ya desquiciado, Álvaro Lizama vio roja directa en el ´82, y solo tres minutos después Óscar Cerén aprovechaba un gran centro para finiquitar el juego con el 3-0 definitivo.

Con el triunfo, los paquidermos llegaron a 39 puntos, nueve más que Santa Tecla que se apoderó ayer del segundo puesto tras imponerse 2-0 a FAS.

Kevin Reyes, al ´40, y Wilma Torres, en el ´59, le dieron el triunfo a los tecleños ante los tigres.

El campanazo de la jornada, sin embargo, lo dio el Audaz. El cuadro coyote le pegó 2-1 al Dragón en el estadio “Juan Francisco Barraza”.

Eso sí, los apastepecanos festejaron por partida doble pues no solo derrotaron a los mitológicos, si no que también el Sonsonate -otro de sus rivales directos por el no descenso- pinchó en su visita a Santa Rosa de Lima.

En San Miguel, Dragón se puso arriba con un gol de Marvin Márquez al ´46, pero al ´83 y ´90 aparecieron Milton Palacios y Jaime Flores para darle vuelta al marcador.

En Santa Rosa de Lima, los cocoteros también empezaron ganando con tanto de Manuel Rivera al final del primer tiempo, pero se derritieron en el complemento y terminaron cayendo 3-1. Fredrick Ogangan, al ´48, Francisco Álvarez, al ´59, y José Ángel Peña, en el ´70, hicieron los goles mantequeros.

El sábado, el Firpo vapuleó 4-1 al Isidro Metapán y el Pasaquina le quitó las tenazas a los alacranes al derrotarlos de visita 1-3.