Rafael Aguirre plantea recuperar fondos públicos y priorizar la economía

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Saúl Méndez

Colaborador

El candidato presidencial del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el doctor Rafael Aguirre, afirmó que la economía será una de las principales prioridades de su propuesta de gobierno y planteó revisar el uso de los fondos públicos, recuperar recursos invertidos en Bitcoin y destinar parte de esos recursos a la reactivación agrícola.

Aguirre explicó, en la entrevista Café con País, que su plan de nación contemplará metas a corto y mediano plazo, con objetivos para los primeros 100 días, seis meses y un año de gestión. Para el candidato, la economía representa actualmente uno de los principales desafíos para la sociedad salvadoreña, por lo que considera necesario mejorar el manejo de los recursos estatales.

“Vemos un despilfarro del dinero de la población: préstamos por aquí, préstamos por allá, pero al final no vemos en qué se está invirtiendo”, expresó. Como ejemplo, mencionó la construcción de la carretera a Los Chorros y otros programas que, considera, han consumido cantidades importantes de fondos públicos.

El candidato presidencial sostuvo que una revisión del gasto estatal y de los préstamos aprobados permitiría identificar recursos que podrían destinarse a otras necesidades. También cuestionó si el dinero obtenido mediante financiamiento se está utilizando en las áreas para las que fue solicitado y ratificado por la Asamblea Legislativa.

Revisiones a la inversión en Bitcoin

Rafael Aguirre propuso eliminar la política de inversión estatal en Bitcoin y examinar el destino de los recursos utilizados para adquirir la criptomoneda. Aseguró que se deben determinar los montos invertidos, la ubicación de los activos digitales y las posibilidades de recuperar el dinero mediante su eventual venta.

“Estamos hablando de más de 800 millones de dólares que tenemos que investigar para determinar dónde están realmente esos recursos”, afirmó.

El candidato reconoció que la venta de los bitcoins podría no permitir recuperar la totalidad de lo invertido. Por ello, afirmó que si se demostraran actuaciones fraudulentas contra las finanzas públicas buscaría recuperar los recursos mediante el decomiso de bienes de las personas involucradas.

“No sabemos si podremos recuperar todo únicamente mediante la venta del Bitcoin”, manifestó, aunque insistió en que el objetivo sería recuperar la inversión estatal y revisar también los gastos relacionados con la estructura gubernamental encargada.

Aguirre consideró que los recursos recuperados podrían destinarse a programas prioritarios, entre ellos la reactivación del sector agrícola, que identificó como una de las áreas que requieren mayor atención ante las dificultades que enfrenta el país.

Respuesta ante la sequía

El candidato también criticó la respuesta de las autoridades frente a la sequía y sostuvo que las alertas debieron emitirse con mayor anticipación. Según expresó, desde hacía más de seis meses se solicitaba declarar una emergencia meteorológica, mientras que la medida se adoptó apenas dos meses atrás.

Detalló que la producción agrícola nacional está vinculada con el abastecimiento de alimentos y que las dificultades en el sector pueden repercutir en el costo de vida de la población.

Advierte sobre el costo de la canasta básica

Aguirre afirmó que la canasta básica alimentaria alcanza los 265 dólares por persona, según los cálculos que mencionó durante la entrevista. Con base en esa cifra, estimó que un hogar de tres integrantes necesitaría alrededor de 795 dólares mensuales para cubrir únicamente la alimentación.

Asimismo, señaló que la canasta básica ampliada rondaría los 520 dólares por persona, lo que representaría unos 1,560 dólares para una familia de tres integrantes.

El candidato sostuvo que estos gastos deben analizarse junto con otras necesidades, como vivienda, agua potable, electricidad, transporte, educación y acceso a internet, que considera indispensable tanto para las actividades cotidianas como para el funcionamiento de numerosos negocios.

“Estamos hablando de garantizar lo básico, lo digno: que las personas tengan agua, electricidad e internet”, expresó.

Rechaza ampliar la jornada laboral

Aguirre también cuestionó las propuestas de ampliar la jornada laboral, al considerar que podrían prolongar el tiempo que las personas dedican al trabajo y a sus desplazamientos diarios.

Como ejemplo, una persona que actualmente ingresa a las siete de la mañana y termina su jornada a las tres de la tarde podría salir hasta las seis, si se incorporaran tres horas adicionales al horario laboral. A esto se sumaría el tiempo que los trabajadores pasan en el tráfico.

El candidato advirtió que esta modificación podría reducir el tiempo disponible para la vida familiar y otras actividades personales. Además, cuestionó que esos cambios se presenten como una forma de modernización laboral.

Economía, agricultura, medio ambiente y salud entre sus prioridades

Al referirse a las áreas que considera fundamentales para su propuesta de gobierno, Aguirre mencionó la economía, la educación, la agricultura, el medio ambiente y la salud.

Sobre este último ámbito, expresó preocupación por el aumento que registran enfermedades como el cáncer, la diabetes y la hipertensión, así como por el deterioro de la salud mental de la población.

“Si no tenemos un país sano, si tenemos una población enferma, como estamos viendo hoy en día, continuará el deterioro de la salud física y mental de nuestros compatriotas”, afirmó.

Aguirre sostuvo que su propuesta buscaría atender estas áreas mediante una planificación con objetivos definidos para los primeros 100 días, seis meses y un año de gestión.

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