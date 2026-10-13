Comisión de Hacienda agenda a funcionarios para explicar presupuestos 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordó citar a varios funcionarios para que expliquen sus proyectos de Presupuesto asignados para el ejercicio fiscal 2027. El primero en ser escuchado fue el ministro de Hacienda, Jerson Posada para explicar de forma general el proyecto de presupuesto 2027.

En la primera sesión de trabajo, los diputados recibieron al titular de Hacienda, Jerson Posada, quien reiteró que, para el próximo ejercicio fiscal, el Gobierno requiere de $12,421.1 millones y habría una brecha presupuestaria de $515 millones mediante la emisión de títulos valores o préstamos complementarios de ser necesario.

El funcionario detalló que el sector de Educación es quien recibiría una de las asignaciones «más grandes», pues se les destinarán $3,416 millones, equivalentes al 8.1% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado y al 27.5 % del presupuesto total.

Posada explicó que el presupuesto del Ministerio de Educación sería de $2,700 millones; es decir, el propio Presupuesto de la institución sería ese monto, pero el rubro de “Educación”, sería de $3,416 millones, esa diferencia de $800 millones estarían destinadas en otras entidades que no tienen que ver con el MINED, pero sí, con el rubro de educación.

Por ejemplo, el proyecto “Dos escuelas por día”, está a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), se le asignan $100 millones para 2027. Dichos fondos son incorporados en el presupuesto del MOP, pero se informa que se integra al rubro de educación. Eso mismo pasa con otros proyectos y montos. Para el Proyecto “Mejoramiento de Escuelas” a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM), se le asignan $112 millones,

Financiamiento de Programas y Proyectos de Reducción de la Brecha Digital (a cargo del Ministerio de Hacienda) $23,000,265; Proyecto Conectividad Escolar (Secretaria Innovación) $32,607,340; Programa de Becas-Integración (Dirección de Integración) $90 millones; Becas ENA BCIE (MOP) $1,317,925; Becas Legislativas de Educación Superior $1,040,000; Capacitación y Formación profesional $11,500,133; Política de Primera Infancia (MINSAL) $107,260,800; Fomento de la Cultura y el Arte en los Niños y Adolescentes (MICULTURA) $53,158,221; Mejoramiento Infraestructura CUBOS (MOP)$5,548,035; Mejoramiento Infraestructura de la Escuela Nacional de Agricultura (MOP) $10,924,780; Mejoramiento Infraestructura para los Programas de Capacitación y Formación Profesional (INCAF-MOP) $17 millones.

Todo esto, hace un total de $3,321,073,403 solo para el rubro de educación, a ello, se le suma un presupuesto especial de $95,202,871, que totalizan los $3,416,276,274 en el sector de Educación.

Posada sostuvo que, aunque algunos fondos no estén asignados al MINED, no deben ser considerados ajenos al área de educación.

Posada informó que “el Presupuesto garantiza $415 millones para la entrega de computadoras y tablets, conectividad en las escuelas y la integración de la IA en los procesos de aprendizaje. $562 millones para infraestructura escolar. $134 millones para la entrega de uniformes, zapatos y útiles escolares; $117 millones para el programa ´Mi Nueva Escuela´; $55 para el programa de trayectorias educativas completas y su resiliencia al cambio climático. $23 millones para el financiamiento de la reducción de la brecha digital”, enlistó Posada.

En cuanto a los subsidios, el funcionario señaló que se asignan $124 millones para el subsidio del gas licuado de petróleo, $70.7 millones al subsidio de transporte y $64.1 millones al subsidio de la energía eléctrica.

Se incluyen también, los $40 millones para complementar el financiamiento del presupuesto especial extraordinario de las elecciones 2027 e incluyen $2.1 millones para el sufragio en el exterior.

En el Presupuesto 2027, se contemplan $150 millones para el programa “Doctor SV”, $59 millones para el bono agrícola, $60.8 millones para agromercados y centrales de abastos en todo el país. Para la atención de los veteranos de guerra y excombatientes se le asignan $186 millones.

Para 2027, se prevén ingresos corrientes y contribuciones especiales por $10,419 millones; $32 millones de ingresos de capital y $1,969.8 de financiamiento externo. En contraparte, Posada señaló que en los gastos corrientes ascienden $3,484 millones, crecen un 8.4% respecto al 2026; el gasto en remuneraciones crece en un 1.9%; “crece estrictamente lo necesario”; los bienes y servicios crecen en 28.3%.

Funcionarios que recibirá la Comisión de Hacienda

Se prevé que los viernes, la instancia legislativa, estudie el tema del Presupuesto 2027. El día 2, estudiando el Presupuesto General del Estado, se recibirán a los representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, del Ministerio de Defensa Nacional y de la Fiscalía General de la República. El día 3, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Dirección de Obras Municipales (DOM) y Ministerio de Desarrollo Local.

El día 4, se recibirá al Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

El día 5, se recibirá al Ministerio de Turismo, Instituto Salvadoreño de Turismo, Corporación Salvadoreña de Turismo, Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador y al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

Mientras que el día 6, se recibirá al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el día 7, al Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Ministerio de Relaciones Exteriores. Y para el día 8, se recibirá al Ministerio de Cultura, Corte de Cuentas de la República y la Corte Suprema de Justicia.

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