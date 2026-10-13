Diputados autorizan a DOM transferir 50 vehículos a Constructora El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa acordó que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) transfiera 50 vehículos de alto tonelaje a la empresa Constructora El Salvador, S.A. de C.V.

Los legisladores aprobaron transferir bienes muebles e inmuebles a la empresa con el objetivo de fortalecer sus operaciones. Según el decreto, la DOM podría transferir 50 vehículos a dicha constructora, principalmente camiones pesados, para que disponga de más recursos para conseguir contratos y realizar obras de mayor tamaño, dentro y fuera del territorio nacional. Las ganancias que obtenga la empresa serían entregadas a la DOM, que las destinaría a ejecución de obras que beneficien a la población salvadoreña, según se mencionó este lunes en la instancia legislativa.

Es de recordar que la Constructora El Salvador fue creada el 26 de abril de 2023, después de que la Asamblea Legislativa aprobara, el 22 de marzo de ese año, una reforma a la ley de la DOM que le permitió crear empresas para desarrollar proyectos supuestamente de interés público y realizar actividades comerciales.

En ese sentido, la DOM es la principal accionista, es decir, la institución que tiene la mayor participación en la empresa. La compañía tiene como propósito ejecutar proyectos estratégicos y obras de interés público en beneficio de los salvadoreños en diferentes municipios.

Mientras que en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, los legisladores acordaron ratificar un préstamo por $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), autorizado el 9 de septiembre de este año.

Los fondos de dicho préstamo, se destinarán al Proyecto de Equipamiento del Centro de Maternidad Nacer con Cariño “El Nido”, que contempla la dotación de equipo médico, clínico y tecnológico para el centro de San Salvador, que funcionaría como nodo central de la Red Nido, así como la construcción y el equipamiento de dos centros regionales en los hospitales nacionales San Juan de Dios, de Santa Ana, y de San Miguel.

Según, la subdirectora general de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Delia Reyes el centro de Santa Ana tendría un área aproximada de 1,461 metros cuadrados y estaría equipado con seis unidades de trabajo de parto, cuatro islas neonatales, dos quirófanos obstétricos y cinco salas de alojamiento conjunto, con capacidad para 20 plazas. También contaría con sistemas de soporte para la operación del equipo médico y mobiliario clínico y no clínico.

Por su parte, el centro de maternidad que estaría ubicado en el hospital de San Miguel contaría con una superficie aproximada de 1,960 metros cuadrados y tendría un equipamiento similar al de Santa Ana, con la diferencia de que dispondría de tres islas neonatales.

Según informó la funcionaria, en los tres centros se prevé contar con monitores fetales y equipos de ultrasonografía para el control prenatal, equipamiento para salas de parto y recuperación, quirófanos obstétricos y atención de emergencias, incubadoras; cunas térmicas y equipos para neonatología y cuidados intensivos neonatales.

También, se contempla la adquisición de instrumental médico, mobiliario clínico y sistemas de soporte para el funcionamiento de los establecimientos.

Ambos dictámenes, pasarán al pleno legislativo este miércoles en la sesión plenaria ordinaria.

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