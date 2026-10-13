La Azulita Sub-16 va por el título del UNCAF en Las Delicias

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Azulita Sub-16 de El Salvador enfrentará a Panamá hoy martes 13 de octubre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional Las Delicias, donde el combinado nacional buscará el título. La jornada también incluirá tres encuentros para definir las posiciones finales del certamen regional.

Las selecciones de El Salvador y Panamá disputarán la final del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 2026.

El combinado salvadoreño aseguró su clasificación tras vencer 2-1 a Honduras en el cierre de la fase de grupos. Sergio Mariona abrió el marcador para El Salvador e Isaac Kofi anotó el segundo tanto, mientras que Lucas Lederhandler descontó para el conjunto hondureño.

Por su parte, Panamá obtuvo su boleto al partido por el título tras empatar 1-1 ante Costa Rica. Jorshua Gómez marcó para los panameños e Ismael López anotó para el combinado costarricense.

Con estos resultados, ambas selecciones se enfrentarán por el campeonato de la competencia regional, que reúne a representativos juveniles de Centroamérica y el Caribe.

Resultados de la tercera jornada La actividad de este domingo en el Estadio Nacional Las Delicias dejó los siguientes resultados:

Grupo B Nicaragua 1-2 Puerto Rico. Geremy Rosero convirtió un penalti en la última acción del partido para darle la victoria al conjunto puertorriqueño.

Costa Rica 1-1 Panamá. Jorshua Gómez anotó para Panamá e Ismael López marcó para Costa Rica.

Grupo A Guatemala 1-0 Belice. Joshua Pérez marcó al minuto 74 para asegurar la victoria guatemalteca.

El Salvador 2-1 Honduras. Sergio Mariona e Isaac Kofi anotaron para el combinado salvadoreño, mientras que Lucas Lederhandler marcó para Honduras.

Programación del martes 13 de octubre La jornada de cierre del Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 contará con cuatro encuentros en el Estadio Nacional Las Delicias.

9:15 a. m. | Belice vs. Nicaragua 3:00 p. m. | Honduras vs. Puerto Rico 5:30 p. m. | Guatemala vs. Costa Rica 8:00 p. m. | El Salvador vs. Panamá — Final

El encuentro entre El Salvador y Panamá definirá al campeón del torneo, mientras que los otros compromisos completarán la programación deportiva de la última jornada.

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