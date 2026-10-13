Inter Tecla lidera y FAS acecha tras la jornada 15 del Apertura 

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Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La Liga Femenina disputó la jornada 15 del torneo Apertura 2026 para dejar a Inter tecla como líder de la tabla de posiciones y escoltada por FAS que la sigue de cerca.

El águila femenil e Isidro Metapán no pasaron del empate de 1-1 en el estadio municipal de Quelepa y repartieron puntos en la última jornada y ambos equipos continúan sumando puntos en busca de las primeras posiciones de la tabla.

Otra serie que no pude pasar del empate de 1x1fue Inca Aruba con Platense , y es que tanto las arubeñas y el cuadro de Zacatecoluca tuvieron la oportunidad de romper el marcador pero al final se quedaron con un punto de la fecha.

El cuadro aliancista se impuso 2-1 al Inter Tecla en el estadio Las Delicias, con goles de Rosmery Mendoza y otro de Mónica Rodríguez para la victoria paquiderma de las blancas.

Por su parte, Municipal Limeño y las pamperas de Firpo se sumaron a los resultados parejos de esta fecha, porque el cuadro de Santa Rosa de Lima y el de Usulután no pasaron del empate sin goles y atrás culminar el tiempo reglamentario se quedaron con un punto cada equipo.

En un resultado completamente diferente, el Fuerte San Francisco goleó 4-0 a Cacahuatique con la participación estelar de Karen Ángulo que marcó doblete, otro tanto de Celina Franco y otro de Paz Luna para completar la victoria y los +3 puntos del equipo Morazán.

Y la goleada de la fecha se la propinó FAS a Atlético Balboa, porque las tigrillas vencieron 8-0 al cuadro benjamín, resultado que dejó a las de Santa Ana muy cerca de la primera posición de la tabla.

Concluida la jornada 15 en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina, Inter Tecla lidera la tabla de posiciones con 42 unidades, escoltada por FAS que ha acumulado 40 puntos hasta la fecha. Le siguen, Alianza, Fuerte, Cacahuatique, Platense , Firpo, Metapán, Inca Aruba, Águila, Limeño y Balboa en el sótano.

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