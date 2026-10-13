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Managua/Prensa Latina

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, Arling Alonso, destacó este lunes avances del proceso de consulta sobre las reformas constitucionales, que llegó a siete departamentos del país. Nicaragua avanza en consultas populares sobre reformas

En declaraciones ofrecidas al Canal Parlamentario, la diputada precisó que en los encuentros, realizados en 59 municipios, participaron miles de familias que propiciaron el pronunciamiento de diversos sectores.

Mencionó entre ellos a jóvenes, mujeres, emprendedores, productores, empresarios, deportistas, artistas, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes compartieron sus opiniones sobre las reformas parciales a la Constitución Política.

Alonso explicó que la Comisión Especial Constitucional y diputados de las distintas bancadas legislativas, han desarrollado consultas en varios territorios, incluidos Granada, Carazo, Masaya y Rivas, donde también visitaron la isla de Ometepe.

Resaltó el papel de los medios de comunicación del Poder Ciudadano en la difusión de estos encuentros, al considerar que contribuyen a llevar las intervenciones y planteamientos de la población a otros municipios y departamentos del país.

De acuerdo con Alonso, durante las consultas los participantes han relacionado las reformas constitucionales con temas como la estabilidad, la paz, la educación y el desarrollo económico, además de expresar sus preocupaciones sobre los acontecimientos ocurridos en 2018.

Añadió que, según los testimonios recogidos durante los encuentros, diversos sectores manifestaron su respaldo a la continuidad de la paz y la estabilidad nacional, así como su posición favorable a la aprobación de las reformas en segunda legislatura.

La parlamentaria también indicó que la población destacó la importancia de la soberanía nacional y el rechazo a la injerencia extranjera, al tiempo que expresó su respaldo a las decisiones que, según sus planteamientos, deben responder a los intereses del pueblo nicaragüense.

Nuestro pueblo ha dejado claro que estamos en victoria. La mayor aspiración de nuestro pueblo es continuar en victoria, enfatizó Alonso al destacar el amor del pueblo por Nicaragua y la identidad nacional.

Añadió que otro elemento importante, es que el pueblo vincula, de manera directa, todos los avances y transformaciones nacionales, con el trabajo, el esfuerzo y liderazgo de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las modificaciones constitucionales fueron aprobadas en primera legislatura tras 36 días de consultas con distintos sectores del país.

La segunda etapa de consultas, enmarcada en el plan “Hay Patria”, prevé llegar al menos a 90 municipios y cabeceras departamentales antes de la discusión y aprobación de las reformas en segunda legislatura, programada para enero de 2027.

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