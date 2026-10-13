Irán anuncia ataque contra tercer superpetrolero en Ormuz en dos días

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Teherán/Prensa Latina

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este lunes que atacó un tercer superpetrolero en dos días, cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, y aseguró que el buque se incendió tras la operación.

En un comunicado, el cuerpo militar señaló que el navío, con capacidad para transportar alrededor de dos millones de barriles de petróleo, intentó cruzar esa vía marítima después de desactivar sus sistemas de navegación.

Según la declaración, las fuerzas iraníes atacaron la embarcación al considerar que sus acciones alteraban el orden y la seguridad en el estrecho, lo que provocó un incendio a bordo.

El comunicado no precisó la identidad del petrolero, su bandera ni posibles víctimas entre la tripulación.

El incidente ocurre en medio de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, tras los ataques militares lanzados por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní el pasado 28 de febrero que, según Teherán, causaron miles de muertos.

Irán respondió con arremetidas contra objetivos israelíes y estadounidenses en países de la región, antes de que se alcanzara un alto el fuego en abril último.

Posteriormente, Estados Unidos volvió a atacar objetivos en Irán, mientras las negociaciones entre ambos países permanecían estancadas pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Las conversaciones se han visto obstaculizadas por las discrepancias sobre la navegación en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica para el suministro mundial de petróleo, energía y otras materias primas.

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