PSUV convoca a Asambleas Populares en Venezuela para nueva estructura

Compartir

Caracas/Prensa Latina

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a la celebración de Asambleas Populares de Calle para la creación de los Comités Bolivarianos de Base Integral, una nueva estructura de la formación política.

En rueda de prensa con los delegados que participaron en la plenaria del V Congreso del Partido y el IV de la Juventud de PSUV vía directa y virtual, el secretario de la llamada tolda roja, Diosdado Cabello, ofreció detalles de esta elección a desarrollarse el fin de semana próximo y el 15 y 16 de noviembre.

El dirigente político destacó que “esta nueva estructura pasará a la historia” en el funcionamiento del Partido con el cambio estratégico en la base al pasar de la dirección individual a la colectiva en las estructuras de Calle.

“Con esto vamos a trascender de la estructura actual a una nueva, más dinámica, funcional, de trabajo colectivo, dejar atrás el jefe”, la cual al menos estará integrada por nueve militantes elegidos por los vecinos de la comunidad, subrayó.

Aclaró que esta jefatura no es importada sino de la Calle y del liderazgo auténtico del pueblo, que funcionará sobre la base de agendas de trabajo de educación, formación ideológica, preparación para la defensa y de organización de las “familias revolucionarias socialistas”.

En consecuencia, ejemplificó con la figura del presidente del PSUV y de la nación, Nicolás Maduro, que “siempre consulta y toma decisiones en colectivo”, lo cual viene del legado del comandante Hugo Chávez, expresó.

Cabello convocó a los miembros del Gran Polo Patriótico y a los no integrantes del Partido que deseen participar, a sumarse porque este es un proceso de “puertas abiertas, sin sectarismo ni bloqueo de ningún tipo”.

Afirmó que no hay líneas de ninguna naturaleza y pidió a gobernadores, a alcaldes no inmiscuirse en nada porque esto “es una participación de democracia” y serán los jefes de Calles quienes decidirán, de conjunto con el designado por la dirección nacional del PSUV en cada uno de los estados.

El dirigente político refirió que estas asambleas deben realizarse en “santa paz y tranquilidad” y se regirán por la Declaración de Principios de los estatutos del Partido, el Código de Ética y de lealtad al comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro.

Recalcó que estas serán consultas abiertas y populares en las bases del PSUV y aseveró que “tendremos una nueva estructura para cualquier situación” con tareas enmarcadas en los planes de la nación y en otros aconteceres.

La plenaria del Congreso aprobó seis propuestas presentadas por Maduro, sobre las cuales trabajarán los Comités Bolivarianos de Base Integral para darle cumplimiento como son: avanzar en el proceso popular constituyente y el fortalecimiento del proceso popular.

‎ Garantizar los nuevos métodos de gobierno y el gobierno de ejecución directa; nueva estructura organizativa; pasar de la lucha no armada a la lucha armada; lucha comunicacional internacional y autorizar al Presidente a tomar las decisiones que considere para la defensa de la patria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...