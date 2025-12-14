Pronóstico del tiempo para este domingo 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que durante la mañana de este domingo, el cielo estará mayormente despejado. Por la tarde, el cielo se prevé parcialmente nublado, con lluvias en sectores de cordillera volcánica y zona montañosa norte.

Durante la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con lluvias en sectores de la zona paracentral y al noroccidente del país.

El viento variará de 10 a 25 km/h, por la noche ingresarán Vientos Nortes, con ráfagas de hasta 50 km/h. El ambiente estará cálido durante el día y frescas por la noche y la madrugada.

Estas condiciones se deben al flujo de este acelerado en horas del día, pero en horas de la noche, se tendrá la influencia de Vientos Nortes asociados a una Alta Presión ubicada sobre Texas, EE.UU. que empuja un frente frío ubicado en la región del Caribe.

