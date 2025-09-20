Página de inicio » Deportes » Programación de la fecha 12 del fútbol mayor salvadoreño

Programación de la fecha 12 del fútbol mayor salvadoreño

Redacción Deportes
Los seis encuentros de la duodécima segunda jornada del Apertura 2025 de la Primera División de Fútbol de El Salvador se jugarán este fin se semana, con un único partido la noche de este sábado. El resto de encuentros se jugarán mañana domingo, a las 3 y seis de la tarde.

Los partidos más atractivos serán, sin lugar a dudas, el de Luis Ángel Firpo y Municipal Limeño, El Hércules y Fuerte San Francisco. En el primero, porque Firpo sigue líder en la tabla de posiciones, y buscará mantenerse en el primer lugar.

El segundo, porque Fuerte San Francisco estrena entrenador, el profesor Rolando Torres en sustitución de Daniel Corti.

Otro equipo que estrenará entrenador, por lo que también se presta para el morbo deportivo es el Club Deportivo Municipal Limeño, cuyo timonel es Jorge “El Zarco” Rodríguez.

Partido sábado 20 

de septiembre

Isidro Metapán contra Club Deportivo FAS, a las 19 horas.

Partidos domingo 21

 de septiembre

Cacahuatique contra Zacatecoluca, a las 15 horas.

Hércules contra Fuerte San Francisco, a las 15 horas.

Luis Ángel Firpo contra Municipal Limeño, a las 18 horas.

Club Deportivo Plantense contra Club Deportivo Águila, a las 15 horas.

Inter FA contra Alianza Fútbol Club, a las 18 horas.

1. Luis Ángel Firpo           26 puntos

2. CD FAS                            21

3. Alianza                            21

4. CD Cacahuatique          18

5. Isidro Metapán             18

6. Águila                             14

7. Platense                         13

8. Municipal Limeño         13

9. Fuerte San Francisco      10

10. INTER FA                  8

11. Hércules                     8

12. Zacatecoluca FC           7

Tabla de Goleo

1. Juan Argueta, 

CD Cacahuatique 

 8 goles

2. Yan Maciel, 

CD FAS  

 5 goles

3. Jomal Williams, 

Isidro Metapá      

5 goles

4. Styven Vásquez, 

Luis Ángel Firpo  

5 goles

5. Emerson Rivas, 

Platense                 

 5 goles

Tags

