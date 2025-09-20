Programación de la fecha 12 del fútbol mayor salvadoreño

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los seis encuentros de la duodécima segunda jornada del Apertura 2025 de la Primera División de Fútbol de El Salvador se jugarán este fin se semana, con un único partido la noche de este sábado. El resto de encuentros se jugarán mañana domingo, a las 3 y seis de la tarde.

Los partidos más atractivos serán, sin lugar a dudas, el de Luis Ángel Firpo y Municipal Limeño, El Hércules y Fuerte San Francisco. En el primero, porque Firpo sigue líder en la tabla de posiciones, y buscará mantenerse en el primer lugar.

El segundo, porque Fuerte San Francisco estrena entrenador, el profesor Rolando Torres en sustitución de Daniel Corti.

Otro equipo que estrenará entrenador, por lo que también se presta para el morbo deportivo es el Club Deportivo Municipal Limeño, cuyo timonel es Jorge “El Zarco” Rodríguez.

Partido sábado 20

de septiembre

Isidro Metapán contra Club Deportivo FAS, a las 19 horas.

Partidos domingo 21

de septiembre

Cacahuatique contra Zacatecoluca, a las 15 horas.

Hércules contra Fuerte San Francisco, a las 15 horas.

Luis Ángel Firpo contra Municipal Limeño, a las 18 horas.

Club Deportivo Plantense contra Club Deportivo Águila, a las 15 horas.

Inter FA contra Alianza Fútbol Club, a las 18 horas.

1. Luis Ángel Firpo 26 puntos

2. CD FAS 21

3. Alianza 21

4. CD Cacahuatique 18

5. Isidro Metapán 18

6. Águila 14

7. Platense 13

8. Municipal Limeño 13

9. Fuerte San Francisco 10

10. INTER FA 8

11. Hércules 8

12. Zacatecoluca FC 7

Tabla de Goleo

1. Juan Argueta,

CD Cacahuatique

8 goles

2. Yan Maciel,

CD FAS

5 goles

3. Jomal Williams,

Isidro Metapá

5 goles

4. Styven Vásquez,

Luis Ángel Firpo

5 goles

5. Emerson Rivas,

Platense

5 goles

Me gusta esto: Me gusta Cargando...