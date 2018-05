“Primi” Maradiaga rechaza cargo de “manipulación”

Compartir ! tweet





Tegucigalpa/Honduras/AFP

El hondureño Ramón Maradiaga, ex seleccionador de El Salvador, rechazó este miércoles los cargos de “intento de manipulación” de partidos de la eliminatoria de Concacaf hacia Rusia-2018, que motivaron una suspensión de dos años por parte de la FIFA.

“Me siento tranquilo, no he hecho nada malo, (…) no tengo nada de qué avergonzarme”, dijo en rueda de prensa el actual técnico del Juticalapa, de la primera división de Honduras.

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA anunció este miércoles que inhabilitó por dos años a Maradiaga por “su implicación en un intento de manipulación de partidos”.

La suspensión tiene carácter inmediato y además el DT tiene que pagar una multa de 20.000 francos suizos (16.750 euros).

Maradiaga reconoció que en el hotel de concentración, previo al partido de visita contra Canadá, un dirigente deportivo salvadoreño, Ricardo Padilla, llegó a notificarle que había una oferta de dinero de un empresario hondureño para que trataran de ganar el partido o, si perdían, que fuera por una diferencia de un gol.

Honduras disputaba el 6 de setiembre de 2016 ante Canadá el boleto a la hexagonal final de Concacaf al Mundial Rusia-2018. Honduras logró la clasificación al empatar a cero goles con México en el estadio Azteca, pese a que Canadá gano 3-1 a El Salvador.

Maradiaga aseguró que requirió al intermediario que no lo involucrara en el asunto, pero que hablara de la oferta con los federativos y jugadores.

“Mi mayor error fue no informar a los miembros de la federación salvadoreña”, reconoció Maradiaga, quien tiene tres días para apelar la sanción, con un coste aproximado de 4.000 dólares.

“No estoy en la capacidad de pagar ese dinero”, declaró, al tiempo que dejó entrever que se retirará como DT.