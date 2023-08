Primera fecha del torneo Apertura 2023 se jugará en un solo día 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División de El Salvador confirmó el calendario para el torneo Apertura 2023 que dará inicio este sábado 12 de agosto y finalizará el 17 de diciembre. La liga mayor estará bajo la dirección del coronel José Samuel Gálvez, representante de CD Águila.

La primera jornada se jugará en un solo día, el domingo 13 con cinco partidos y uno aún por programarse, de la siguiente forma: Fuerte San Francisco vs Alianza, Platense vs 11Deportivo

Dragón vs Municipal Limeño, Santa Tecla vs Águila, Firpo vs Metapán y FAS vs Jocoro aún por confirmarse.

En la fase de clasificación, los cuartos de final se jugarán el 29 y el 30 de noviembre los partidos de ida, y el 2 y 3 de diciembre los partidos de vuelta. Las semifinales se disputarán entre 6 y el 7 del mismo mes y los partidos de vuelta entre el 9 y el 10, para finalizar con la gran final el 17.