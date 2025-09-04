Presidente Díaz-Canel subraya admiración y respeto de Cuba por China

Compartir

Beijing/Prensa Latina

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, resaltó este miércoles la admiración y el respeto de Cuba hacia el pueblo y el Partido Comunista de China (PCCh).

Como parte de su agenda en Beijing, el mandatario realizó una visita al museo del PCCh y allí conoció sobre los hitos y acontecimientos relevantes de esa organización en sus más de 100 años de fundada, así como los logros alcanzados en el país bajo su liderazgo.

“Podemos apreciar el permanente compromiso del Partido en guiar al pueblo chino en el proceso de construcción socialista con peculiaridades chinas, forjando un país fuerte, unido, desarrollado, próspero y con una amplia visión de esperanza en el futuro”, escribió el presidente al finalizar el recorrido.

Agregó que para el pueblo y el Partido Comunista de Cuba la historia del gigante asiático es un permanente refrente.

Previamente durante esta jornada Miguel Díaz-Canel exaltó el liderazgo de China a la hora de defender el multilateralismo y la gobernanza global.

“Entre historia milenaria y presente que inspira a millones, China lidera hoy la batalla por el rescate del multilateralismo y la gobernanza global. Orgullosa de apoyar y compartir esos postulados, Cuba se honra de asistir a la conmemoración del #DíaDeLaVictoria”, escribió en su cuenta de la red social X.

Cuba fue uno de los primeros países en apoyar la Iniciativa para la Gobernanza Global, anunciada recientemente por el presidente Xi Jinping en la 25 Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

En opinión de Díaz-Canel, esta propuesta contribuirá a la reforma del sistema de gobernanza global, a fin de asegurar la construcción de una Comunidad de Futuro Compartido.

El presidente cubano llegó la víspera aquí para participar en la parada militar conmemorativa de China y en el marco de las celebraciones por los 65 años de relaciones bilaterales.

El líder antillano debe sostener un encuentro bilateral con su homólogo anfitrión, Xi Jinping y otras altas autoridades del país, así como visitar lugares de interés histórico y socioeconómico.

