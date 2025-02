Presidente de Panamá desmiente gratuidad a paso de barcos de EEUU por el Canal

Sputnik

El presidente panameño, José Raúl Mulino, desmintió este martes las afirmaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos acerca de que el país istmeño aprobó el paso gratuito de los barcos de la potencia norteña por el canal interoceánico. Además, subrayó que no va a violar la legislación nacional haciendo excepciones en el pago.

“A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer (miércoles) porque están haciendo comunicado importante, institucional (…) en función de una falsedad y eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable”, afirmó Mulino en conferencia de prensa. A continuación, manifestó que las relaciones bilaterales entre ambos países no deben basarse “en mentiras y falsedades”. Al respecto, el mandatario panameño aseguró que, por su parte, “ha conducido esto de buena fe”.

“Yo puedo hacer lo que yo puedo hacer, pero no voy a transgredir la Constitución nacional, en pretexto de nada ni de nadie. Comprendo los problemas políticos internos que pueda haber en Estados Unidos. Eso es su política interna. Yo tengo los míos aquí también y tengo que cargar y vivir con ellos, pero no por eso me tengo que saltar las reglas democráticas para imponer mi capricho”, indicó.

Durante su discurso de investidura, el pasado 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Panamá de cobrarle de más a los barcos estadounidenses, y de cederle el control de la vía marítima a China, versiones que fueron rechazadas por la nación istmeña.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó el 5 de febrero en sus redes sociales que los buques del Gobierno estadounidense cruzarían sin pagar tarifas por el paso a través del Canal de Panamá, lo que fue desmentido el mismo día por la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado especial.

Relaciones con China

Igualmente, el mandatario negó que su Gobierno planee romper las relaciones diplomáticas con la República Popular China, pese a las presiones de Estados Unidos por el presunto control de la nación asiática del canal interoceánico.

“No”, respondió el mandatario de manera tajante al ser interrogado por un periodista sobre la posibilidad de que interrumpa los vínculos con la nación asiática debido a las denuncias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que controla la vía acuática. El tema del supuesto control de China del Canal de Panamá formó parte de las conversaciones entre Mulino y el secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, Marco Rubio, en su visita al país el 2 de febrero como parte de una gira regional que también incluyó a El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana.

Pekín y Panamá establecieron relaciones diplomáticas el 13 de junio de 2017, cuando la nación istmeña rompió esos vínculos con Taiwán y reconoció que existe una sola China, de la cual su gobierno es el único legítimo representante.

