Presidente de Cuba agradece amistad y ejemplo de Vietnam

Hanoi/Prensa latina

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, agradeció este domingo a Vietnam por su amistad y ejemplo.

Poco después de su llegada a esta capital para una visita oficial de tres días, Díaz-Canel escribió en la red social X: “Cálida como su clima y amable como su pueblo ha sido la bienvenida enVietnam”.

El jefe de Estado cubano se mostró también impresionado por el color y la alegría que desborda la siempre heroica Hanoi en el 80 aniversario de la Declaración de Independencia de esta gran nación.

“Gracias, Vietnam, por la amistad y el ejemplo”, manifestó.

Díaz-Canel anunció la víspera, a través de la propia red social, el inicio de sendas visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos”.

Por su parte, y al dar a conocer la información, la Cancillería cubana detalló que, como parte de su programa de trabajo, el Jefe de Estado participará en los actos conmemorativos por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam, en esta capital.

En Beijing asistirá al acto central por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Adicionalmente, añadió la nota oficial, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y económico.

“Las visitas a Vietnam y China tienen un especial realce, al enmarcarse en el contexto del 65 aniversario de las históricas relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación entre nuestros países, destacó la Cancillería cubana.

Mientras, en el caso de Laos se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista, añadió.

En declaraciones ofrecidas la víspera a medios de prensa aquí, el vicecanciller vietnamita Dang Hoang Giang afirmó que la solidaridad entre Vietnam y Cuba no tiene límites y constituye un símbolo ejemplar y poco común.

Ambas naciones “han caminado juntas a lo largo de los altibajos de la historia, subrayó el diplomático y recordó las palabras del presidente Ho Chi Minh, que mantienen plena vigencia hasta hoy, cuando dijo que “Vietnam y Cuba están separados por miles de millas, pero los corazones de sus pueblos están tan cercanos como los de hermanos”.

