Presidenta del RNPN asegura que proceso electoral 2018 es confiable

Yaneth Estrada

@caricheop

A días de anunciar la Convocatoria de Elecciones Municipales y Legislativa 2018, Margarita Velado, presidenta del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) reiteró que “este proceso electoral es confiable porque se han dado los documentos a las personas que corresponde, bajo las condiciones materiales para tener su DUI vigente, en el tiempo oportuno”.

“Ahora bien, debemos ser conscientes que la ciudadanía debe tener la información adecuada y un gran sentido de responsabilidad, qué quiero decir con esto, que si bien nosotros tenemos toda la capacidad de otorgar 11 mil DUI por día, es derecho de cada ciudadano emitir el sufragio”, enfatizó la funcionaria.

De acuerdo al último dato del RNPN, hasta el 4 de septiembre de este año el total de DUI habilitados para las elecciones de Alcaldes y Diputados de 2018 fueron de 5 millones 535 mil 891. A esta cifra se le descontó 392,092 defunciones acumuladas y 1,156 en suspensión administrativa y nulidades.

Sin embargo, de los 5 millones 535,891 DUI habilitados, no todos están vigentes, ya que a nivel nacional 310,293 desde el año 2001 no tienen ningún movimiento y otros están vencidos. Esto considerando que por Ley los Documentos Únicos de Identidad no se pueden sustituir, ni anular en el registro y deben seguir su número correlativo.

Velado explicó que “no debe existir temor por los DUI depurados (plástico), estos ya fueron cancelados de la base de datos, pero su correlativo sigue porque no se puede borrar (por Ley) el histórico de documentos emitidos desde la creación del sistema desde el año 2001 hasta 2018 y así ha sido siempre”.

Comentó que el número de defunciones es bajo porque algunas personas no tienen DUI, ya sea si es menor de edad o adulto mayor. Además “los que fallecen y tienen DUI, el registro se basa para depurarlo en la partida de defunción, que debe estar correctamente emitida (sellos, nombres de padre, madre, lugar), sino esta no es procesada y las encargadas de hacer esto son las alcaldías. Que deberían cada 15 días actualizar datos en el RNPN con actas de defunción y partidas de nacimiento, pero tampoco lo hacen y nosotros debemos ir a los 262 municipios a pedirlas, por eso el trabajo no es tan eficiente por la situación de incumplimiento de los Concejos Municipales de su obligación”, dijo Velado.

Participación de los jóvenes

En el caso de los jóvenes que cumplen 18 años el próximo año, ellos pudieron pre inscribirse para cumplir por primera vez de esta fiesta electoral. “Con los jóvenes hay un proceso de pre enrolamiento, los que nacen entre el 4 de septiembre 2017 y el 3 marzo de 2018, el padrón cerró el 4 de septiembre de este año, pero hay un período que la ley permite a los jóvenes que van a cumplir los 18 años antes del 4 de septiembre del próximo año, adelantar su proceso, llevan sus documentos, testigos y no se les da DUI, el documento se entrega un día después de su cumpleaños”, indicó.

Velado añadió: “esto con el objetivo que estos jóvenes estén dentro del padrón electoral (Según la Ley) que ya cerró porque para el momento de las elecciones, ellos ya habrán cumplido los 18 años. Los jóvenes que se pre enrolaron fueron 4 mil 209 de un total de 66 mil 105 jóvenes que nacen en esta fecha”.

A estos jóvenes se les recuerda que para votar por primera vez en las elecciones del 4 de marzo de 2018 deben retirar su Documento Único de Identidad en el DUI Centro donde se pre enrolaron luego de cumplir años.

En el caso de las denuncias de la oposición de los cambios de residencia, aseveró que las personas pueden cambiar el lugar donde viven y solo puede denunciarse a la FGR si la dirección es falsa o no existe y esto le parece un “doble discurso”. “Porque ellos saben, que por vacío legal nosotros no podemos investigar si realmente la persona vive en el lugar donde dice, por eso el FMLN presentó una reforma a la Asamblea Legislativa que pedía para hacer el cambio de residencia presentar un recibo de luz, agua u otro documento que comprobara que ese dato era real, pero no tuvo apoyo de ARENA”, criticó Velado.

El RNPN y la consolidación de la paz

A 25 años de los Acuerdos de Paz firmados en 1992, el RNPN también es parte de la lucha del país por fortalecer la democracia e iniciar la modernización del Estado. Creado por Decreto Legislativo N° 488 del 27 de octubre de 1995, publicado en el Diario Oficial N° 227, tomo 329 de fecha 7 de diciembre de 1995.

Además, su principal función y compromiso permanente, es procurar la identidad e identificación de todas y todos los salvadoreños a través de sistemas seguros y confiables, para que cuenten con documentos de calidad y que los convierta en sujetos jurídicamente reconocidos por el Estado, contribuyendo a construir y consolidar la democracia y el Estado de Derecho.

El RNPN es una institución autónoma en lo técnico y administrativo que de conformidad a su Ley debe mantener de forma permanente centralizada y actualizada, toda la información del estado familiar o civil de las personas naturales, dando certeza oficial de los mismos, participando en la elaboración de las estadísticas vitales que contribuyan a la fijación de las políticas sociales del país, así como la facilitación de la información a la PNC y a la FGR en la investigación de hechos delictivos.

“Después de los Acuerdos de Paz, un gran avance fue crear un Documento Único; antes, para hacer todos los trámites jurídicos se tenía varios documentos y para votar era otro, por eso es importante la labor que realiza el RNPN, porque ahora se habilita a las personas para ejercer el sufragio a través del DUI, pero cuidado, esto no es tan cierto y pues para este cometido el DUI debe estar vigente y debe salir en el padrón electoral”, manifestó Velado.

Por otra parte, con miras al proceso electoral de 2019 que elegirá al nuevo presidente de la República, la titular apuntó que la institución está preparada para enfrentar el reto de renovar más de un millón de documentos que vencen entre 2018 y 2019.

Para esto se aumentará el número de empleados y equipo que permita brindar el servicio de forma oportuna y en menor tiempo de posible. Asimismo, desde 2018, se tendrán 145 estaciones de servicio, se habilitará el sistema de cita previa y se abrirán cuatro sucursales en El Coyolito, Ciudad Merliot, La Libertad y Mejicanos.

“Aunque tengamos la capacidad de entregar 11 mil DUI por día, ningún sistema aguanta si se deja todo para última hora, o espera que den una prórroga como se hizo anteriormente. Desde un mes antes de su cumpleaños usted puede hacer el trámite de renovación y así se evitar hacer largas filas”, recomendó Velado.