Presidencia tendrá $9.5 millones de refuerzo para el Programa de Conectividad

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno pidió a la Asamblea Legislativa modificar el Presupuesto 2026 para asignar $9.5 millones a la Presidencia de la República, para que la Secretaría de Innovación pueda reforzar el “Programa de Conectividad Digital Social”.

Según el decreto presentado, los recursos provienen de préstamos con el BID, así como de una donación, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo con fondos de la Unión Europea.

Según el decreto, en abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó dos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): uno por $50 millones y otro por $35 millones, sumando $85 millones para financiar el “Programa de Conectividad Digital Social”.

Posteriormente, en marzo de 2023, El Salvador firmó con el BID un convenio de financiamiento no reembolsable para inversión, respaldado por la Unión Europea, por $8.57 millones en concepto de donación, modificado en febrero de 2025, también destinado a fortalecer dicho programa.

El proyecto de inversión mencionado tiene actualmente una asignación de $32.7 millones, distribuidos de la siguiente manera: $17.7 millones del préstamo BID 5340/OC-ES. $12.3 millones del préstamo BID 5341/KI-ES y $2.74 millones de la donación GRT/ER-19647-ES. De ese total, hasta la fecha se han ejecutado $5.7 millones, lo que refleja un avance parcial en la implementación del programa, señala el decreto.

“Debido a la ampliación de actividades por nuevos compromisos previstos para este año, la Secretaría de Innovación requiere incorporar a la Ley de Presupuesto vigente la cantidad de $9,515,800”, de los cuales $7.39 millones provenientes de préstamos externos y $2.12 millones en concepto de donaciones.

Los recursos se destinarán para el pago de servicios de conectividad a la red de acceso, equipamiento informático (tablets, computadoras portátiles, UPS y otros equipos) para escuelas y unidades de salud; formación en línea dirigida a funcionarios públicos y población beneficiada como estudiantes, docentes, personal médico y de salud y Auditoría y Evaluación del Proyecto.

Con esta reforma, el monto total del proyecto de inversión ascenderá a $42.2 millones, con fecha de finalización en diciembre de 2026.

Reforma al Presupuesto del MOP

Otra de las reformas al Presupuesto 2026 que ha pedido el Gobierno es para el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la incorporación de $1,518,671.87, provenientes de préstamos externos.

En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo de $71 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario”. De ese monto, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia ejecutó $54.3 millones, cumpliendo en su totalidad las metas del programa. El saldo restante, equivalente a $16.6 millones, fue autorizado en 2022 por el Directorio del BCIE para ser reasignado al MOP como nuevo organismo ejecutor.

El MOP reporta una ejecución acumulada de $15.1 millones provenientes del préstamo, quedando $1.5 millones. Según la propuesta, los fondos se destinarán a tres proyectos: la Construcción y equipamiento de cocinas industriales en centros penales priorizados por $470,000, el Fortalecimiento institucional de la Unidad Ejecutora MOPT-BCIE 2102 por $78,000 (auditorías y gastos) y el suministro e instalación de dispositivos electrónicos para privados de libertad por $970,671.87. Este último contempla la adquisición de 776 brazaletes electrónicos para el monitoreo de internos.

Estas asignaciones serán estudiadas el lunes en la Comisión de Hacienda.

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