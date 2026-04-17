GOES pide ratificación de préstamos que totalizan $576 millones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno ha pedido a la Asamblea Legislativa que ratifique dos préstamos que globalizan $576 millones, los cuales servirán para “obligaciones generales del Estado” y para financiar la fase II de Doctor SV.

En la correspondencia recibida en la plenaria de esta semana, el Gobierno pide la ratificación de un préstamo por $501,253,133 suscritos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La aprobación de este préstamo se realizó en la plenaria de la semana pasada, el 9 de abril vía dispensa de trámite y sin ninguna explicación por parte de los legisladores.

Según el decreto, los fondos estarán destinados para financiar la operación denominada “Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital”. El decreto en cuestión apenas cuenta con 2 páginas; no detalla sobre los destinos, proyectos u obras específicas a ejecutar con esos $501 millones. Tampoco se da acceso al “Contrato de Préstamo No. 9954-SV”.

En el decreto de aprobación; es decir, el aprobado vía dispensa de trámite, hubo cuatro páginas y, en el artículo 2, señalaba que “los recursos del Contrato de Préstamo en reconocimiento a los avances en programas impulsados en el ámbito educativo podrán utilizarse para apoyar acciones estratégicas del Gobierno, Obligaciones Generales del Estado que en sus distintas formas requieran fuente de liquidez y transferencias varias”. Es decir, pueden utilizarse para gasto corriente.

El préstamo tendrá un plazo de hasta 25 años, incluyendo cinco de gracia, y será amortizado en cuotas semestrales. Entre las condiciones se establece el pago de una comisión inicial del 0.25 % del monto total y una comisión de compromiso anual del mismo porcentaje sobre el saldo no desembolsado. Los intereses se calcularán con base en una tasa de referencia más un margen variable.

$75 millones para Doctor SV Fase II

El otro contrato de préstamo es con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $75 millones destinado para financiar la operación denominada “Programa para la Implementación de Doctor SV en El Salvador, Fase II”. La aprobación de este préstamo se autorizó el 18 de febrero de este año.

El martes por la noche, el Gobierno anunció el inicio de la fase II de Doctor SV, la app de tele consulta donde un médico es asistido con inteligencia artificial, que incluirá a pacientes crónicos.

El decreto en cuestión, igualmente, solo contiene apenas dos páginas; este préstamo sí fue expuesto en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

En la mesa de trabajo, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, informó que se instalarán 400 kioscos dispensadores de medicamentos que serían colocados en puntos estratégicos en donde se ubique el mayor núcleo poblacional.

DoctorSV es una aplicación de salud digital lanzada por el gobierno salvadoreño, junto a Google y CAF, que permite a los ciudadanos recibir atención médica gratuita las 24 horas del día, a través de una videollamada cuando se trata de casos leves o moderados. Está disponible para todas las edades, ofrece recetas electrónicas, órdenes de laboratorio y entrega de medicamentos en farmacias aliadas, buscando reducir la congestión en hospitales.

El plazo del préstamo es hasta 18 años, incluyendo un Periodo de Gracia de hasta 54 meses, ambos contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato de préstamo.

Estos decretos serán estudiados en la Comisión de Hacienda el próximo lunes a las 10 de la mañana.

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